CNN: Пенс может применить 25-ю поправку к Конституции для отстранения Трампа
Вице-президент США Майк Пенс не исключил попытки применить 25-ю поправку к Конституции в отношении действующего президента Дональда Трампа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в окружении Пенса.
Данная поправка предусматривает автоматическую передачу президентских полномочий вице-президенту страны в том случае, если большая часть сотрудников администрации заявит о недееспособности действующего президента.
Источник телеканала также сообщил, что у команды Пенса есть некоторая «обеспокоенность по поводу рисков, связанных с применением 25-й поправки или даже к процессу импичмента, поскольку Трамп может предпринять какие-то опрометчивые действия, подвергнув страну опасности».
6 января сторонники Трампа собрались на демонстрацию в его поддержку в Вашингтоне. Они штурмовали здание Конгресса США и прервали заседание, на котором должны были быть утверждены итоги прошедших в стране выборов. В ходе столкновений с полицией погибли пять человек. Позднее Конгресс США утвердил избрание кандидата от демократической партии Джо Байдена президентом США.
Позже 9 января Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа из-за риска «дальнейшего подстрекательства к насилию». В качестве примера Twitter привела два сообщения Трампа, опубликованных в соцсети, в которых он утверждает, что к проголосовавшим за него американцам будут относиться с уважением и что он не будет присутствовать на инаугурации избранного президента Джо Байдена. В результате анализа компания пришла к выводу, что эти заявления «с большой вероятностью будут поощрять и вдохновлять людей на повторение имевших место преступных действий в Капитолии США 6 января 2021 г.».
Ранее, 15 декабря, коллегия выборщиков подтвердила победу демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Он получил 306 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270, тогда как Трамп официально набрал 232 голоса. После одобрения итогов голосования в Конгрессе Байден вступит в должность президента США 20 января.