CNN: Пенс может применить 25-ю поправку к Конституции для отстранения Трампа

Позже 9 января Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа из-за риска «дальнейшего подстрекательства к насилию». В качестве примера Twitter привела два сообщения Трампа, опубликованных в соцсети, в которых он утверждает, что к проголосовавшим за него американцам будут относиться с уважением и что он не будет присутствовать на инаугурации избранного президента Джо Байдена. В результате анализа компания пришла к выводу, что эти заявления «с большой вероятностью будут поощрять и вдохновлять людей на повторение имевших место преступных действий в Капитолии США 6 января 2021 г.».