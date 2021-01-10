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CNN: Пенс может применить 25-ю поправку к Конституции для отстранения Трампа

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Вице-президент США Майк Пенс не исключил попытки применить 25-ю поправку к Конституции в отношении действующего президента Дональда Трампа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в окружении Пенса.

Данная поправка предусматривает автоматическую передачу президентских полномочий вице-президенту страны в том случае, если большая часть сотрудников администрации заявит о недееспособности действующего президента.

Источник телеканала также сообщил, что у команды Пенса есть некоторая «обеспокоенность по поводу рисков, связанных с применением 25-й поправки или даже к процессу импичмента, поскольку Трамп может предпринять какие-то опрометчивые действия, подвергнув страну опасности».  

6 января сторонники Трампа собрались на демонстрацию в его поддержку в Вашингтоне. Они штурмовали здание Конгресса США и прервали заседание, на котором должны были быть утверждены итоги прошедших в стране выборов. В ходе столкновений с полицией погибли пять человек. Позднее Конгресс США утвердил избрание кандидата от демократической партии Джо Байдена президентом США.

Позже 9 января Twitter навсегда заблокировал аккаунт Трампа из-за риска «дальнейшего подстрекательства к насилию». В качестве примера Twitter привела два сообщения Трампа, опубликованных в соцсети, в которых он утверждает, что к проголосовавшим за него американцам будут относиться с уважением и что он не будет присутствовать на инаугурации избранного президента Джо Байдена. В результате анализа компания пришла к выводу, что эти заявления «с большой вероятностью будут поощрять и вдохновлять людей на повторение имевших место преступных действий в Капитолии США 6 января 2021 г.».

Ранее, 15 декабря, коллегия выборщиков подтвердила победу демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Он получил 306 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270, тогда как Трамп официально набрал 232 голоса. После одобрения итогов голосования в Конгрессе Байден вступит в должность президента США 20 января.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных