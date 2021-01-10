Токаев пообещал не применять «репрессивных мер» к протестующим

«Я полагаю, что протестные настроения существуют во всех странах мира. Как выяснилось. Поэтому, что касается полиции, она будет действовать в строгом соответствии с законом. Никаких репрессивных мер в отношении протестных настроений, как вы выразились, предприниматься не будут. Повторяюсь еще раз, наши правоохранительные органы будут работать в точном соответствии с нашим законодательством», — сказал Токаев (цитата по Sputnik Казахстан).