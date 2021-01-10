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Токаев пообещал не применять «репрессивных мер» к протестующим

Ведомости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что правоохранительные органы страны при возможных митингах в связи с проходящими парламентскими выборами будут действовать строго в соответствии с законом. По его словам, «никаких репрессивных мер» в отношении протестующих применяться не будет. 

«Я полагаю, что протестные настроения существуют во всех странах мира. Как выяснилось. Поэтому, что касается полиции, она будет действовать в строгом соответствии с законом. Никаких репрессивных мер в отношении протестных настроений, как вы выразились, предприниматься не будут. Повторяюсь еще раз, наши правоохранительные органы будут работать в точном соответствии с нашим законодательством», — сказал Токаев (цитата по Sputnik Казахстан). 

10 января в Казахстане проходят выборы депутатов парламента. В них принимают участие пять партий: народная партия Казахстана, Nur Otan, народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл», демократическая партия Казахстана «Ак жол», политическая партия «Адал». Кроме того, граждане выбирают депутатов местных законодательных органов. Явка на парламентских выборах в Казахстане к 14:00 (11:00 мск) составляет 43,9%, сообщал ЦИК.

Как сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на МВД республики, по всей стране в мероприятиях по охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан задействовано около 40 тыс.сотрудников органов внутренних дел. Пока фактов нарушения общественного порядка выявлено не было. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных