Токаев пообещал не применять «репрессивных мер» к протестующим
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что правоохранительные органы страны при возможных митингах в связи с проходящими парламентскими выборами будут действовать строго в соответствии с законом. По его словам, «никаких репрессивных мер» в отношении протестующих применяться не будет.
«Я полагаю, что протестные настроения существуют во всех странах мира. Как выяснилось. Поэтому, что касается полиции, она будет действовать в строгом соответствии с законом. Никаких репрессивных мер в отношении протестных настроений, как вы выразились, предприниматься не будут. Повторяюсь еще раз, наши правоохранительные органы будут работать в точном соответствии с нашим законодательством», — сказал Токаев (цитата по Sputnik Казахстан).
10 января в Казахстане проходят выборы депутатов парламента. В них принимают участие пять партий: народная партия Казахстана, Nur Otan, народно-демократическая патриотическая партия «Ауыл», демократическая партия Казахстана «Ак жол», политическая партия «Адал». Кроме того, граждане выбирают депутатов местных законодательных органов. Явка на парламентских выборах в Казахстане к 14:00 (11:00 мск) составляет 43,9%, сообщал ЦИК.
Как сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на МВД республики, по всей стране в мероприятиях по охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан задействовано около 40 тыс.сотрудников органов внутренних дел. Пока фактов нарушения общественного порядка выявлено не было.