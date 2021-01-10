Лукашенко назвал цену российского газа для Белоруссии на 2021 год

В конце декабря 2020 г. председатель правления Алексей Миллер и белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич в Санкт-Петербурге подписали протокол о порядке формирования цен при поставке газа в республику в 2021 г., сообщала пресс-служба российской компании. При этом цена поставок газа в страну в сообщении российской компании не уточнялась.