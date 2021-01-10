Лукашенко назвал цену российского газа для Белоруссии на 2021 год
Цена на российский газ для Белоруссии на 2021 г. составит $128,5 за 1 тыс. кубометров, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«128,5 (долларов — прим.ред.). Но я округляю, 130», — сказал Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 1» (цитата по «РИА Новости»). «Думаю, что эта цена в условиях наших отношений могла бы быть более справедливой, скажем так», — подчеркнул белорусский лидер.
Ранее Минэнерго сообщало, что цена на поставку российского газа для Минска в 2020 г. составляла $127 за 1 тыс. кубометров, однако белорусская сторона настаивала на ее снижении.
В конце декабря 2020 г. председатель правления Алексей Миллер и белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич в Санкт-Петербурге подписали протокол о порядке формирования цен при поставке газа в республику в 2021 г., сообщала пресс-служба российской компании. При этом цена поставок газа в страну в сообщении российской компании не уточнялась.