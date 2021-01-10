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Лукашенко назвал цену российского газа для Белоруссии на 2021 год

Ведомости

Цена на российский газ для Белоруссии на 2021 г.  составит $128,5 за 1 тыс. кубометров, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. 

«128,5 (долларов — прим.ред.). Но я округляю, 130», — сказал Лукашенко в интервью телеканалу «Россия 1» (цитата по «РИА Новости»). «Думаю, что эта цена в условиях наших отношений могла бы быть более справедливой, скажем так», — подчеркнул белорусский лидер.

Ранее Минэнерго сообщало, что цена на поставку российского газа для Минска в 2020 г. составляла $127 за 1 тыс. кубометров, однако белорусская сторона настаивала на ее снижении.

В конце декабря 2020 г. председатель правления Алексей Миллер и белорусский министр энергетики Виктор Каранкевич в Санкт-Петербурге подписали протокол о порядке формирования цен при поставке газа в республику в 2021 г., сообщала пресс-служба российской компании. При этом цена поставок газа в страну в сообщении российской компании не уточнялась.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных