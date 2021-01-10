Кремль анонсировал встречу Путина, Алиева и Пашиняна в Москве

«Планируется рассмотреть ход реализации заявления лидеров Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и обсудить дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем», — говорится в заявлении. Отмечается, что особое внимание будет уделено вопросам оказания помощи пострадавшим из-за военных действий жителей Карабаха и разблокирования и развития торгово-экономических и транспортных связей в регионе.