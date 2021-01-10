Кремль анонсировал встречу Путина, Алиева и Пашиняна в Москве
Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян встретятся 11 января в Москве для обсуждения ситуации в Нагорном Карабахе, сообщается на сайте Кремля.
«Планируется рассмотреть ход реализации заявления лидеров Азербайджана, Армении и России по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года и обсудить дальнейшие шаги по решению имеющихся в регионе проблем», — говорится в заявлении. Отмечается, что особое внимание будет уделено вопросам оказания помощи пострадавшим из-за военных действий жителей Карабаха и разблокирования и развития торгово-экономических и транспортных связей в регионе.
В Кремле добавили, что трехсторонние переговоры пройдут по инициативе Путина. В ходе встречи российский лидер отдельно побеседует и с Алиевым, и с Пашиняном.
9 ноября Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшейся 27 сентября 2020 г. войне в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван договорились обменяться пленными и телами погибших. Этот обмен начался 14 декабря.
В рамках договоренностей Армения обязалась вывести свои войска из зоны конфликта, а также вернуть Азербайджану контролируемые непризнанной Республикой Нагорный Карабах (НКР) Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Власти Азербайджана также закрепили за собой юг Карабаха и город Шуша. Оставшаяся территория региона контролируется НКР. Российские миротворцы обеспечивают безопасность связи НКР с Арменией через Лачинский коридор.