Главы служб нацбезопасности Армении и Азербайджана обсудили обмен пленными
Главы Служб национальной безопасности (СНБ) Армении и Азербайджана Армен Абазян и Али Нагиев встретились в нейтральной приграничной зоне и обсудили обмен пленными, сообщила пресс-служба СНБ Армении.
«Директор Службы национальной безопасности Республики Армения Армен Абазян провел рабочую встречу с директором Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики Али Нагиевым в приграничной нейтральной зоне, прилегающей к общине Ерасх Араратской области», – сказано в сообщении.
Отмечается, что, помимо обмена пленными, главы СНБ обсудили вопрос поиска людей, пропавших без вести. Дополнительную информацию ведомство не предоставило, отметив, что переговоры продолжаются.
Ранее, 9 ноября, Армения и Азербайджан при посредничестве России подписали соглашение, положившее конец начавшейся 27 сентября 2020 г. войне в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван обязались обменяться пленными, а также телами погибших. Этот обмен начался 14 декабря.
В рамках договоренностей Армения обязалась вывести свои войска из зоны конфликта, а также вернуть Азербайджану контролируемые непризнанной Республикой Нагорный Карабах (НКР) Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Власти Азербайджана также закрепили за собой юг Карабаха и город Шуша. Оставшаяся территория региона контролируется НКР. Российские миротворцы обеспечивают безопасность связи НКР с Арменией через Лачинский коридор.