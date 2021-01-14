Дуров назвал зарегистрированных в Telegram мировых лидеров
Аккаунт в Telegram есть у семи президентов и трех премьер-министров, заявил в своем Telegram-канале основатель мессенджера Павел Дуров.
В Telegram, в частности, зарегистрированы: президент Бразилии Жаир Болсонару, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, президент Тайваня Цай Инвэнь, президент Турции Реджеп Эрдоган, президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эммануэль Макрон.
Пользователями мессенджера также являются премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун и премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед.
«Для нас большая честь, что политические лидеры, а также многочисленные общественные организации полагаются на Telegram для борьбы с дезинформацией», – отметил Дуров. Проверенные учетные записи помечены синей галочкой, добавил он.