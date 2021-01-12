Эрдоган завел канал в Telegram
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завел канал в мессенджере Telegram после отказа его администрации от WhatsApp, свидетельствуют данные Telegram.
Ранее основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что за последние три дня в Telegram зарегистрировались 25 млн новых пользователей — его аудитория достигла 500 млн пользователей.
Мессенджер Telegram занял второе место по числу скачиваний в США после того, как аккаунты действующего президента США Дональда Трампа в Twitter и Facebook были заблокированы, а также после того как Apple и Google удалили со своих платформ соцсеть Parler, в которую перешли сторонники Трампа.
По данным компании Sensor Tower, со среды, 6 января, по воскресенье, 10 января, Telegram был установлен около 545 тыс. раз пользователями из США — втрое больше того же периода неделей раньше. Издание отметило, что число скачиваний выросло также из-за полемики вокруг новой политики конфиденциальности конкурирующего мессенджера WhatsApp.
8 января администрация мессенджера объявила о том, что персональные данные пользователей приложения WhatsApp предоставляются в распоряжение всех семейств приложений Facebook.