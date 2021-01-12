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Эрдоган завел канал в Telegram

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган завел канал в мессенджере Telegram после отказа его администрации от WhatsApp, свидетельствуют данные Telegram. 

Ранее основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что за последние три дня в Telegram зарегистрировались 25 млн новых пользователей — его аудитория достигла 500 млн пользователей.

Мессенджер Telegram занял второе место по числу скачиваний в США после того, как аккаунты действующего президента США Дональда Трампа в Twitter и Facebook были заблокированы, а также после того как Apple и Google удалили со своих платформ соцсеть Parler, в которую перешли сторонники Трампа. 

По данным компании Sensor Tower, со среды, 6 января, по воскресенье, 10 января, Telegram был установлен около 545 тыс. раз пользователями из США — втрое больше того же периода неделей раньше. Издание отметило, что число скачиваний выросло также из-за полемики вокруг новой политики конфиденциальности конкурирующего мессенджера WhatsApp.

8 января администрация мессенджера объявила о том, что персональные данные пользователей приложения WhatsApp предоставляются в распоряжение всех семейств приложений Facebook

Ранее по теме: Эрдоган отказался от WhatsApp из-за новых правил мессенджера
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных