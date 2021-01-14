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Белоруссия намерена купить у России ЗРК С-400

Ведомости

Белоруссия готовится подписать контракт на поставку российских систем противовоздушной обороны С-400 «Триумф» и комплексов «Панцирь-С», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны республики.

«Продолжаем предконтрактную работу по перевооружению наших дивизионов зенитно-ракетных войск, вооруженных С-300, на новые комплексы С-400 и "Панцирь-С", — цитирует агентство командующего Военно-воздушными силами и войсками ПВО Белоруссии генерал-майора Игоря Голуба.

С-400 «Триумф» производства АО «Концерн ВКО "Алмаз-Антей" стоит на вооружении ВКС РФ. Россия поставляет комплексы в Китай и Турцию. В 2021 году должны начаться поставки по контракту в Индию.

С-400 предназначены для поражения баллистических, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Ранее по теме: Турция назвала условие покупки у России второго комплекта С-400

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных