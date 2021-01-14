Белоруссия намерена купить у России ЗРК С-400
Белоруссия готовится подписать контракт на поставку российских систем противовоздушной обороны С-400 «Триумф» и комплексов «Панцирь-С», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Минобороны республики.
«Продолжаем предконтрактную работу по перевооружению наших дивизионов зенитно-ракетных войск, вооруженных С-300, на новые комплексы С-400 и "Панцирь-С", — цитирует агентство командующего Военно-воздушными силами и войсками ПВО Белоруссии генерал-майора Игоря Голуба.
С-400 «Триумф» производства АО «Концерн ВКО "Алмаз-Антей" стоит на вооружении ВКС РФ. Россия поставляет комплексы в Китай и Турцию. В 2021 году должны начаться поставки по контракту в Индию.
С-400 предназначены для поражения баллистических, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.