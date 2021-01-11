Турция назвала условие покупки у России второго комплекта С-400
Турция готова приобрести второй комплект российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 при условии передачи технологий, заявил руководитель Управления оборонной промышленности (SSB) Турции Исмаил Демир телеканалу CNN Turk.
«Пока не приняты дополнительные санкционные меры (со стороны США), мы риска не видим. Если бы мы захотели, то второй комплект С-400 пришел бы уже сегодня, но нам важны совместное производство и передача технологий», — цитирует «РИА Новости» Демира. По его словам, полученные ранее системы С-400 «готовы к работе и будут использованы, как только возникнет необходимость».
Договоренности между Россией и Турцией по поставкам зенитных ракетных комплексов были достигнуты в конце 2017 г. После этого Вашингтон стал призывать турецкие власти отказаться от покупки С-400. Власти США считают, что российские комплексы представляют угрозу для американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, уже поставляемых в Европу. За приобретение российских С-400 14 декабря США ввели санкции против Исмаила Демира и трех других руководителей Управления оборонной промышленности Турции.