Турция назвала условие покупки у России второго комплекта С-400

«Пока не приняты дополнительные санкционные меры (со стороны США), мы риска не видим. Если бы мы захотели, то второй комплект С-400 пришел бы уже сегодня, но нам важны совместное производство и передача технологий», — цитирует «РИА Новости» Демира. По его словам, полученные ранее системы С-400 «готовы к работе и будут использованы, как только возникнет необходимость».