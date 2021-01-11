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Турция назвала условие покупки у России второго комплекта С-400

Ведомости

Турция готова приобрести второй комплект российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 при условии передачи технологий, заявил руководитель Управления оборонной промышленности (SSB) Турции Исмаил Демир телеканалу CNN Turk.

«Пока не приняты дополнительные санкционные меры (со стороны США), мы риска не видим. Если бы мы захотели, то второй комплект С-400 пришел бы уже сегодня, но нам важны совместное производство и передача технологий», — цитирует «РИА Новости» Демира. По его словам, полученные ранее системы С-400 «готовы к работе и будут использованы, как только возникнет необходимость».

Договоренности между Россией и Турцией по поставкам зенитных ракетных комплексов были достигнуты в конце 2017 г. После этого Вашингтон стал призывать турецкие власти отказаться от покупки С-400. Власти США считают, что российские комплексы представляют угрозу для американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, уже поставляемых в Европу. За приобретение российских С-400 14 декабря США ввели санкции против Исмаила Демира и трех других руководителей Управления оборонной промышленности Турции.

Ранее по теме: Турция наказана за покупку российских С-400

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных