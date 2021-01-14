«Коммерсантъ»: Россия может выйти из Договора по открытому небу

По словам Лаврова, позиция России хорошо известна и базируется на положениях договора. «Но, с учетом того, что наши западные коллеги ведут себя далеко не всегда по-джентльменски, мы бы хотели, прежде чем определяться с этим договором, еще раз юридически закрепить обязательства остающихся в договоре западных стран выполнять упомянутые мной его положения», — подчеркивал министр.