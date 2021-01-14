«Коммерсантъ»: Россия может выйти из Договора по открытому небу
Российские власти могут объявить о пересмотре Договора по открытому небу (ДОН) вплоть до выхода Москвы из него. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в госструктурах. По информации издания, данное решение обсуждается из-за того, что из договора в ноябре 2020 года вышли США.
21 мая 2020 г. президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из договора. Причиной такого решения он назвал якобы имевшие место многочисленные нарушения со стороны России. В Кремле заявили, что сожалеют о выходе США из договора.
Министр иностранных дел Сергей Лавров говорил в ноябре 2020 г., что Россия готова оставаться в ДОН при условии, если остальные участники будут соблюдать требования документа.
По словам Лаврова, позиция России хорошо известна и базируется на положениях договора. «Но, с учетом того, что наши западные коллеги ведут себя далеко не всегда по-джентльменски, мы бы хотели, прежде чем определяться с этим договором, еще раз юридически закрепить обязательства остающихся в договоре западных стран выполнять упомянутые мной его положения», — подчеркивал министр.
Договор об открытом небе был подписан в 1992 г. и вступил в силу в 2002 г., его участниками были 35 государств, включая США и остальные страны НАТО, а также Россия, Украина, Белоруссия и ряд других европейских стран. Этот договор разрешает странам-членам проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга в целях контроля военной деятельности.