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«Коммерсантъ»: Россия может выйти из Договора по открытому небу

Ведомости

Российские власти могут объявить о пересмотре Договора по открытому небу (ДОН) вплоть до выхода Москвы из него. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в госструктурах. По информации издания, данное решение обсуждается из-за того, что из договора в ноябре 2020 года вышли США.

21 мая 2020 г. президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из договора. Причиной такого решения он назвал якобы имевшие место многочисленные нарушения со стороны России. В Кремле заявили, что сожалеют о выходе США из договора.

Министр иностранных дел Сергей Лавров говорил в ноябре 2020 г., что Россия готова оставаться в ДОН при условии, если остальные участники будут соблюдать требования документа. 

По словам Лаврова, позиция России хорошо известна и базируется на положениях договора. «Но, с учетом того, что наши западные коллеги ведут себя далеко не всегда по-джентльменски, мы бы хотели, прежде чем определяться с этим договором, еще раз юридически закрепить обязательства остающихся в договоре западных стран выполнять упомянутые мной его положения», — подчеркивал министр.

Договор об открытом небе был подписан в 1992 г. и вступил в силу в 2002 г., его участниками были 35 государств, включая США и остальные страны НАТО, а также Россия, Украина, Белоруссия и ряд других европейских стран. Этот договор разрешает странам-членам проводить наблюдательные полеты над территориями друг друга в целях контроля военной деятельности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных