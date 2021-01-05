Песков заявил об устроенном США «беспределе» в международной политике

Ранее Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что Россия по сравнению с западными странами является белой и пушистой. В качестве примера глава государства привел решение об «освобождении от определенного советского диктата» тех стран и народов, которые хотели развиваться самостоятельно. Глава государства отметил, что именно США вышли из Договора по противоракетной обороне, Договора по ракетам малой и средней дальности и Договора по открытому небу.