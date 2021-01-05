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Песков заявил об устроенном США «беспределе» в международной политике

Ведомости

Соединенные Штаты Америки устроили «беспредел» в международной политике, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Владимиру Соловьеву.

«В международной политике, наверное, наши коллеги из Соединенных Штатов устроили такой беспредел, они поломали просто все правила, все, чему учат в МГИМО, оно уже нерелевантно», – сказал Песков.

Отвечая на вопрос о том, кто виноват в таком развитии событий, он процитировал Владимира Путина: «Мы белые и пушистые». «Они не хотят нас видеть как равноправных партнеров», – подчеркнул Песков.

Ранее Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что Россия по сравнению с западными странами является белой и пушистой. В качестве примера глава государства привел решение об «освобождении от определенного советского диктата» тех стран и народов, которые хотели развиваться самостоятельно. Глава государства отметил, что именно США вышли из Договора по противоракетной обороне, Договора по ракетам малой и средней дальности и Договора по открытому небу. 

Ранее по теме: Путин назвал Россию «белой и пушистой» по сравнению с Западом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных