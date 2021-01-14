Эрдоган сделал прививку от коронавируса
Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану поставили прививку от коронавируса. Вакцинация проходила в городской больнице Анкары, сообщает агентство Anadolu.
По данным агентства, Эрдогану ввели первую дозу вакцины CoronaVac китайского производителя Sinovac. Ранее ее поставили министру здравоохранения Турции Фахреттину Кодже.
Накануне агентство по фармацевтике и медицинскому оборудованию Турции разрешило применение китайской вакцины от коронавируса CoronaVac. По результатам клинических испытаний в Бразилии вакцина от Sinovac показала эффективность в 50,38%.