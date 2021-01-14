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Эрдоган сделал прививку от коронавируса

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Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану поставили прививку от коронавируса. Вакцинация проходила в городской больнице Анкары, сообщает агентство Anadolu.

По данным агентства, Эрдогану ввели первую дозу вакцины CoronaVac китайского производителя Sinovac. Ранее ее поставили министру здравоохранения Турции Фахреттину Кодже.

Накануне агентство по фармацевтике и медицинскому оборудованию Турции разрешило применение китайской вакцины от коронавируса CoronaVac. По результатам клинических испытаний в Бразилии вакцина от Sinovac показала эффективность в 50,38%.

Ранее по теме: Турция одобрила применение китайской вакцины от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных