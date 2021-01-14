Кравчук заявил о готовности Украины к «компромиссу» по Крыму

«Крым – отдельная тема для разговора, Донбасс – также отдельная. Мы семь лет пытаемся договориться по Донбассу, но не можем. Я не говорю, что Украина во всем идеально права. Но Украина готова к компромиссам», — сказал он в интервью радиостанции НСН.