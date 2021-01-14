Кравчук заявил о готовности Украины к «компромиссу» по Крыму
Первый президент Украины Леонид Кравчук оценил, возможно ли примирение России и Украины в вопросе Крыма, заявив, что Киев готов к компромиссам.
«Крым – отдельная тема для разговора, Донбасс – также отдельная. Мы семь лет пытаемся договориться по Донбассу, но не можем. Я не говорю, что Украина во всем идеально права. Но Украина готова к компромиссам», — сказал он в интервью радиостанции НСН.
По его словам, в формате диктата, обвинений и требований к Украине никакие договоренности неосуществимы.
«Надо договориться, как решать проблемы. Например, вопрос с поставкой воды. Уверен, что Украина не хотела бы искусственно создавать какие-то сложности», — подчеркнул Кравчук.
Крым вошел в состав России весной 2014 г. Этому предшествовало проведение референдума о статусе полуострова, по результатам которого подавляющее большинство жителей Крыма проголосовали за переход в российскую юрисдикцию.