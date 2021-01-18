Россия и Белоруссия проведут совместные стратегические учения

«В основу замысла лег один из возможных вариантов эскалации военно-политической обстановки против условного государства. Учения планируется провести в течение 7 суток – с 10 по 16 сентября», — сказал Хренин журналистам. Он отметил, что учение пройдет на территории двух стран, «что позволит отработать вопросы как применения региональной группировки войск Беларуси и России, так и ведения армейских операций».