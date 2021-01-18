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Россия и Белоруссия проведут совместные стратегические учения

Ведомости

Белорусско-российское стратегическое учение «Запад-2021» пройдет с 10 по 16 сентября 2021 г., сообщает «БелТА» со ссылкой на министра обороны республики Виктора Хренина.

«В основу замысла лег один из возможных вариантов эскалации военно-политической обстановки против условного государства. Учения планируется провести в течение 7 суток – с 10 по 16 сентября», — сказал Хренин журналистам. Он отметил, что учение пройдет на территории двух стран, «что позволит отработать вопросы как применения региональной группировки войск Беларуси и России, так и ведения армейских операций».

В ходе учений также будет отработан комплекс вопросов, связанных с применением совместных штурмовых групп на урбанизированной территории. В качестве наблюдателей планируется пригласить представителей стран Запада, рассказал министр. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с Хрениным заявил, что давно принял решение с президентом России Владимиром Путиным проводить это учение.

Ранее по теме: В Белоруссии начались совместные с Россией военные учения

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных