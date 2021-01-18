Россия и Белоруссия проведут совместные стратегические учения
Белорусско-российское стратегическое учение «Запад-2021» пройдет с 10 по 16 сентября 2021 г., сообщает «БелТА» со ссылкой на министра обороны республики Виктора Хренина.
«В основу замысла лег один из возможных вариантов эскалации военно-политической обстановки против условного государства. Учения планируется провести в течение 7 суток – с 10 по 16 сентября», — сказал Хренин журналистам. Он отметил, что учение пройдет на территории двух стран, «что позволит отработать вопросы как применения региональной группировки войск Беларуси и России, так и ведения армейских операций».
В ходе учений также будет отработан комплекс вопросов, связанных с применением совместных штурмовых групп на урбанизированной территории. В качестве наблюдателей планируется пригласить представителей стран Запада, рассказал министр. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с Хрениным заявил, что давно принял решение с президентом России Владимиром Путиным проводить это учение.