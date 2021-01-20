Трамп обратился с прощальной речью к гражданам США
Президент США Дональд Трамп в своей прощальной речи сообщил, что готовится передать власть новой администрации. Он заявил, что молится за успехи новой команды «в сохранении Америки безопасной и процветающей».
«На этой неделе мы проведем инаугурацию новой администрации, и я молюсь за ее успех в сохранении Америки безопасной и процветающей», — сказал Трамп. Он назвал свое президентство успешным. По его мнению, самая большая опасность — потеря уверенности в самих себя. «Америка — это не скромная страна нерешительных людей, которых надо прятать и защищать от тех, с кем мы не согласны»,— убежден политик.
Трамп осудил нападение на Капитолий 6 января. По его словам, нельзя мириться с политическим насилием. Он также заявил, что политическое движение, которое он начал, «только набирает обороты».
Инаугурация нового президента США Джо Байдена пройдет 20 января в 20:00 по московскому времени. 6 января сторонники Трампа собрались на демонстрацию в его поддержку в Вашингтоне. Они штурмовали здание конгресса США и прервали заседание, на котором должны были быть утверждены итоги прошедших в стране выборов. В ходе столкновений с полицией погибли пять человек. После штурма Капитолия демократы в конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу и потребовали его импичмента.