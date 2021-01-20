Трамп обратился с прощальной речью к гражданам США

«На этой неделе мы проведем инаугурацию новой администрации, и я молюсь за ее успех в сохранении Америки безопасной и процветающей», — сказал Трамп. Он назвал свое президентство успешным. По его мнению, самая большая опасность — потеря уверенности в самих себя. «Америка — это не скромная страна нерешительных людей, которых надо прятать и защищать от тех, с кем мы не согласны»,— убежден политик.