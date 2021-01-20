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Трамп обратился с прощальной речью к гражданам США

Ведомости

Президент США Дональд Трамп в своей прощальной речи сообщил, что готовится передать власть новой администрации. Он заявил, что молится за успехи новой команды «в сохранении Америки безопасной и процветающей».

«На этой неделе мы проведем инаугурацию новой администрации, и я молюсь за ее успех в сохранении Америки безопасной и процветающей», — сказал Трамп. Он назвал свое президентство успешным. По его мнению, самая большая опасность — потеря уверенности в самих себя. «Америка — это не скромная страна нерешительных людей, которых надо прятать и защищать от тех, с кем мы не согласны»,— убежден политик.

Трамп осудил нападение на Капитолий 6 января. По его словам, нельзя мириться с политическим насилием. Он также заявил, что политическое движение, которое он начал, «только набирает обороты».

Инаугурация нового президента США Джо Байдена пройдет 20 января в 20:00 по московскому времени. 6 января сторонники Трампа собрались на демонстрацию в его поддержку в Вашингтоне. Они штурмовали здание конгресса США и прервали заседание, на котором должны были быть утверждены итоги прошедших в стране выборов. В ходе столкновений с полицией погибли пять человек. После штурма Капитолия демократы в конгрессе обвинили Трампа в подстрекательстве к мятежу и потребовали его импичмента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных