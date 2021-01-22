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Гендиректор «Росморпорта» Лаврищев возглавит Росморречфлот

Ведомости

Новым главой Росморречфлота назначен гендиректор «Росморпорта» Андрей Лаврищев, сообщили «Ведомостям» в его пресс-службе.

«Он приступит к работе в новой должности со следующей недели. ВРИО гендиректора "Росморпорта" будет Александр Смирнов — бывший замглавы ФГУП по работе с органами исполнительной власти», — добавил представитель предприятия. 

Глава Росморречфлота Александр Пошивай назначен на должность замминистра транспорта, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на копию распоряжения правительства. Юрия Цветкова освободили от этой должности. Это сам чиновник подтвердил газете «Коммерсант» ранее в январе.

 Ведомости направили запрос в пресс-службу Минтранса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных