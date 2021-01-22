Гендиректор «Росморпорта» Лаврищев возглавит Росморречфлот

Глава Росморречфлота Александр Пошивай назначен на должность замминистра транспорта, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на копию распоряжения правительства. Юрия Цветкова освободили от этой должности. Это сам чиновник подтвердил газете «Коммерсант» ранее в январе.