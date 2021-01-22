Гендиректор «Росморпорта» Лаврищев возглавит Росморречфлот
Новым главой Росморречфлота назначен гендиректор «Росморпорта» Андрей Лаврищев, сообщили «Ведомостям» в его пресс-службе.
«Он приступит к работе в новой должности со следующей недели. ВРИО гендиректора "Росморпорта" будет Александр Смирнов — бывший замглавы ФГУП по работе с органами исполнительной власти», — добавил представитель предприятия.
Глава Росморречфлота Александр Пошивай назначен на должность замминистра транспорта, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на копию распоряжения правительства. Юрия Цветкова освободили от этой должности. Это сам чиновник подтвердил газете «Коммерсант» ранее в январе.
Ведомости направили запрос в пресс-службу Минтранса.