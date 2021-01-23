В МИД Венгрии усомнились в отказе ЕС от работы с Россией из-за резолюции по Навальному
В принятой резолюции депутаты Европарламента призвали страны ЕС значительно усилить санкции в отношении России в связи с арестом основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. В документе предлагаются заморозка активов и ограничение передвижения по территории ЕС лиц, причастных к принятию решения об аресте Навального, а также отказ от «Северного потока — 2».
«Все это не повлияет ни на двустороннее сотрудничество России и Венгрии, ни на двустороннее сотрудничество России и любой западноевропейской страны в целом», — заявил Сийярто.
Глава МИД Венгрии считает, что разговоры внутри ЕС о проблемах внутри России являются лицемерием, поскольку многие из них «имеют тут самый прибыльный бизнес».
На данный момент Навальный находится в СИЗО «Матросская Тишина». Он был задержан 17 января в аэропорту «Шереметьево» после того, как вернулся из Германии, где был на лечении с 22 августа. 18 января на выездном заседании Химкинского городского суда, проходившем прямо в отделе полиции, его арестовали до 15 февраля.
Об аресте Навального ходатайствовала Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) после того, как 29 декабря тот был объявлен в розыск. По версии ФСИН, основатель ФБК, осужденный на 3,5 года по делу «Ив Роше» условно с испытательным сроком на пять лет, должен был все это время дважды в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию (УИИ), но с октября не делал этого, что послужило основанием для замены условного срока на реальный.