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Путин обсудил с главой Евросовета ситуацию вокруг Навального

Ведомости

Президент России Владимир Путин обсудил в ходе телефонного разговора с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем ситуацию вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, сообщила пресс-служба Кремля.

«По просьбе Шарля Мишеля затрагивалась также ситуация вокруг А.Навального», — говорится в сообщении. В ходе разговора стороны обсудили нынешнее положение дел в отношениях между Россией и Европейским союзом «с акцентом на необходимость выстраивания прагматичного сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес», а также вопросы противодействия распространению коронавируса, в частности, возможности использования и совместного производства вакцин.

На данный момент Навальный находится в СИЗО «Матросская тишина». Он был задержан 17 января в аэропорту «Шереметьево» после того, как вернулся из Германии, где был на лечении с 22 августа. 18 января на выездном заседании Химкинского городского суда, проходившего прямо в отделе полиции, его арестовали до 15 февраля.

Об аресте Навального ходатайствовала Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) после того, как 29 декабря тот был объявлен в розыск. По версии ФСИН, основатель ФБК, осужденный на 3,5 лет по делу «Ив Роше» условно с испытательным сроком на пять лет, должен был все это время дважды в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию (УИИ), но с октября не делал этого, что послужило основанием для замены условного срока на реальный.

Ранее по теме: Меркель потребовала освободить Навального из СИЗО

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных