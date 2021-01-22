Путин обсудил с главой Евросовета ситуацию вокруг Навального
Президент России Владимир Путин обсудил в ходе телефонного разговора с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем ситуацию вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, сообщила пресс-служба Кремля.
«По просьбе Шарля Мишеля затрагивалась также ситуация вокруг А.Навального», — говорится в сообщении. В ходе разговора стороны обсудили нынешнее положение дел в отношениях между Россией и Европейским союзом «с акцентом на необходимость выстраивания прагматичного сотрудничества по направлениям, представляющим взаимный интерес», а также вопросы противодействия распространению коронавируса, в частности, возможности использования и совместного производства вакцин.
На данный момент Навальный находится в СИЗО «Матросская тишина». Он был задержан 17 января в аэропорту «Шереметьево» после того, как вернулся из Германии, где был на лечении с 22 августа. 18 января на выездном заседании Химкинского городского суда, проходившего прямо в отделе полиции, его арестовали до 15 февраля.
Об аресте Навального ходатайствовала Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) после того, как 29 декабря тот был объявлен в розыск. По версии ФСИН, основатель ФБК, осужденный на 3,5 лет по делу «Ив Роше» условно с испытательным сроком на пять лет, должен был все это время дважды в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию (УИИ), но с октября не делал этого, что послужило основанием для замены условного срока на реальный.