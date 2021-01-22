Путин обсудил с главой Евросовета ситуацию вокруг Навального

Об аресте Навального ходатайствовала Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) после того, как 29 декабря тот был объявлен в розыск. По версии ФСИН, основатель ФБК, осужденный на 3,5 лет по делу «Ив Роше» условно с испытательным сроком на пять лет, должен был все это время дважды в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию (УИИ), но с октября не делал этого, что послужило основанием для замены условного срока на реальный.