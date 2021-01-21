Меркель потребовала освободить Навального из СИЗО

Позиция России по предполагаемому отравлению Навального

Российская Генпрокуратура с конца августа направляла Германии запросы на получение результатов обследования Навального, на основании которого немецкая сторона утверждала, что тот был отравлен «Новичком». Долгое время требования оставались без ответа, а 16 января в Минюсте Германии сообщили о направлении ответа на четыре запроса России по инциденту с Навальным.



Как утверждали в ведомстве, российской стороне передали пробы крови, ткани и одежды Навального, а также протоколы его допроса прокуратурой Берлина. В Минюсте подчеркнули, что не были предоставили какие-либо медицинские данные основателя ФБК, поскольку на это не согласился он сам.



На следующий день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответы властей Германии на российские запросы не содержали информации по сути. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не получила от Германии информации, которая помогла бы расследовать инцидент с Навальным, и назвал его «отпиской». Сегодня российская Генпрокуратура направила в Германию еще один запрос.