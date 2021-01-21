Меркель потребовала освободить Навального из СИЗО
Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе сегодняшней пресс-конференции потребовала отпустить из СИЗО арестованного 18 января основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента) Алексея Навального.
«Да, я требую немедленного освобождения Навального, как и все правительство ФРГ. Мы считаем, это было бы абсолютно верно и необходимо», – сказала она (цитата по «РИА Новости»).
Ранее Меркель встречалась с Навальным, когда тот находился на лечении в берлинской клинике «Шарите» после предполагаемого отравления боевым химическим веществом из группы «Новичок».
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в ходе ежегодной пресс-конференции, что западные политики используют ситуацию Навального для отвлечения внимания своих граждан от кризиса либеральной модели развития.
Позиция России по предполагаемому отравлению Навального
Российская Генпрокуратура с конца августа направляла Германии запросы на получение результатов обследования Навального, на основании которого немецкая сторона утверждала, что тот был отравлен «Новичком». Долгое время требования оставались без ответа, а 16 января в Минюсте Германии сообщили о направлении ответа на четыре запроса России по инциденту с Навальным.
Как утверждали в ведомстве, российской стороне передали пробы крови, ткани и одежды Навального, а также протоколы его допроса прокуратурой Берлина. В Минюсте подчеркнули, что не были предоставили какие-либо медицинские данные основателя ФБК, поскольку на это не согласился он сам.
На следующий день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ответы властей Германии на российские запросы не содержали информации по сути. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия не получила от Германии информации, которая помогла бы расследовать инцидент с Навальным, и назвал его «отпиской». Сегодня российская Генпрокуратура направила в Германию еще один запрос.
Навальный был задержан 17 января – как только прилетел в аэропорт «Шереметьево» из Германии. 18 января на выездном заседании Химкинского городского суда, проходившего прямо в отделе полиции, его арестовали на 30 суток. 19 января основателя ФБК доставили в СИЗО «Матросская тишина».
Навальный был арестовал по требованию Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) после того, как 29 декабря был объявлен в розыск. Поводом к этому послужили «систематические нарушения условий испытательного срока с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения». Глава ФБК, условно осужденный на 5 лет по делу «Ив Роше», должен был дважды в месяц являться в уголовно-исполнительную инспекцию (УИИ), но с октября не делал этого, так как был в Германии. При этом, как разъяснили во ФСИН, из «Шарите» его выписали еще 23 сентября, поэтому ему стали присылать вызовы в инспекцию, чего не делали, пока он находился на лечении.