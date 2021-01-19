Песков прокомментировал ситуацию с Навальным

В ведомстве добавили, что условное наказание может быть заменено на реальное из-за нарушений условий испытательного срока. Навальный же дважды не являлся на регистрацию в УИИ в январе 2020 г. и по одному разу в феврале, марте, июле и августе, рассказали в ведомстве. Во ФСИН добавили, что пока Навальный лечился в Германии, его вызовы в УИИ были приостановлены, однако в октябре клиника «Шарите» сообщила, что его выписали из клиники 23 сентября.