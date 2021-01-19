Песков прокомментировал ситуацию с Навальным
Решение об аресте основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента) Алексея Навального было принято в связи с тем, что он нарушил правила контроля условного срока, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Мы знаем, что у ФСИН были и остаются претензии, были нарушены определенные правила», — сказал Песков, его слова приводит «РИА Новости». Он пояснил, что в течение последних трех лет правила условного срока нарушались в стране около 18 тыс. раз, и в каждом случае имело место полицейское сопровождение этих дел.
«И 18 тыс. раз применялись определенные меры за последние три года. Поскольку речь идет о гражданине Российской Федерации, то в данном случае наличие претензий к нему в связи с невыполнением законных правил не имеет никакого отношения к президенту России, и не нужно здесь никак это ассоциировать с президентом. Разные утверждения относительно того, что кто-то кого-то боится, это абсолютная ерунда», — подчеркнул Песков.
Также пресс-секретарь добавил, что в Кремле не опасаются протестов на фоне ситуации с арестом блогера.
«Нет, не опасаются», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
При этом он назвал призывы Навального выходить на улицы «тревожными». «Мы не являемся органом, который может давать оценку этому. Но, безусловно, наверное, это могло бы быть поводом для определенного анализа и экспертизы на предмет призывов к чему-то незаконному», — отметил Песков, добавив, что в Кремле не склонны преувеличивать популярность арестованного блогера.
Навальный был арестован 18 января судьей Химкинского городского суда. 2 февраля Навальному предстоит участвовать в заседании Симоновского суда Москвы, куда столичное управление ФСИН подало иск о замене ему условного приговора по делу о хищении средств компании «Ив Роше» на реальный срок (3,5 года лишения свободы).
Навальный должен был являться в уголовно-исполнительную инспекцию (УИИ) дважды в месяц по решению суда от 2014 г. Тогда, 30 декабря, он был осужден на 3,5 года лишения свободы с обязательством выплаты штрафа в 500 тыс. руб. за совершение мошеннических действий в отношении компании «Ив Роше» и легализацию денежных средств, приобретенных преступным путем. Суд установил, в 2008 г. Навальный и его брат Олег убедили предприятие заключить невыгодный контракт на осуществление транспортных услуг, чем нанесли ущерб на 26 млн руб.
29 декабря 2020 г., когда основатель ФБК еще был в Германии, в России его объявили в розыск. Поводом к этому послужили «систематические нарушения условий испытательного срока с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения», разъяснили во ФСИН.
В ведомстве добавили, что условное наказание может быть заменено на реальное из-за нарушений условий испытательного срока. Навальный же дважды не являлся на регистрацию в УИИ в январе 2020 г. и по одному разу в феврале, марте, июле и августе, рассказали в ведомстве. Во ФСИН добавили, что пока Навальный лечился в Германии, его вызовы в УИИ были приостановлены, однако в октябре клиника «Шарите» сообщила, что его выписали из клиники 23 сентября.
Ранее Следственный комитет России возбудил в отношении Навального уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что с физлиц было собрано более 588 млн руб. в качестве пожертвований на нужды деятельности ряда некоммерческих организаций, в том числе ФБК. По версии следствия, Навальный потратил 356 млн руб. из этих денег на «личные цели».