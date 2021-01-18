Лавров объяснил внимание к Навальному на Западе
Западные политики используют ситуацию вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (внесен Минюстом в реестр «иноагентов») Алексея Навального для отвлечения внимания своих граждан от кризиса либеральной модели развития, считает министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Мы видели, как сейчас ухватились за вчерашнюю новость о возвращении Навального в РФ. Прямо чувствуется, с какой радостью идут комментарии как под копирку. С радостью, потому что это позволяет, судя по всему, западным политикам думать, что они, таким образом, смогут отвлечь внимание от глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития», — сказал Лавров в ходе ежегодной пресс-конференции.
17 января Навальный вернулся в Россию из Германии. Самолет, на котором он возвращался из Берлина, должен был приземлиться во «Внуково», однако аэропорт закрыли для самолетов и борт сел в «Шереметьево». После посадки самолета в терминале аэропорта Навальный был задержан сотрудниками ФСИН, писал «Интерфакс».
29 декабря ФСИН объявила основателя ФБК в федеральный розыск, так как он «систематически и неоднократно нарушал условия испытательного срока по делу «Ив Роше». Вечером 17 января служба сообщила, что до решения суда (его предполагается провести 29 января 2021 г.) Навальный будет содержаться под стражей.
В федеральный розыск в России Навальный был объявлен декабре 2020 г. Тогда же Следственный комитет России возбудил в отношении него уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие считает, что с физлиц было собрано более 588 млн руб. в качестве пожертвований на нужды деятельности ряда некоммерческих организаций, в том числе ФБК. По версии следствия, Навальный потратил 356 млн руб. из этих денег на «личные цели».
С конца августа Навальный был в Германии. 20 августа 2020 г. ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву, в самолете он потерял сознание, а затем впал в кому. После лечения в омской больнице Навального перевезли в клинику в Берлине. Немецкие власти заявили, что Навальный был отравлен ядом группы «Новичок». Однако российские медики не нашли в его анализах следов отравления. В Москве требуют предоставить доказательства отравления.