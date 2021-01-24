Американских дипломатов вызовут в МИД в связи с публикациями о протестах в России
Российский МИД вызовет американских дипломатов в связи с публикациями посольства США в Москве о протестах в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире «Соловьев Live».
Накануне в посольстве, комментируя протестные акции, заявили, что действия российских властей направлены на «подавление прав на мирные протесты, свободу выражения мнений».
«Они будут вызваны в Министерство иностранных дел, американцы, и американские дипломаты там расскажут, как им это все в голову пришло», — заявила Захарова.
Представитель МИДа также отметила, что дипломаты, опубликовав приблизительные маршруты протестующих накануне акций, также добавили фразу о «походе на Кремль».
«Что это такое? Это мотивация, это призыв, это инструкция, это науськивание? Ну, поговорим», — добавила она.
Накануне МИД России, комментируя публикацию американского посольства, призвал США прекратить вмешиваться во внутренние дела других стран.
Вчера в российских городах прошли несогласованные акции в поддержку Алексея Навального. В Москве, по данным столичной полиции, на Пушкинской площади собрались около 4000 человек. СМИ сообщали о задержаниях и стычках протестующих с силовиками.
Ранее в пятницу СК возбудил уголовное дело по фактам призывов в соцсетях к несовершеннолетним участвовать в несанкционированных акциях 23 января в поддержку Навального. Дело возбуждено по пп. «а, в» ч. 2 ст. 151.2 УК РФ (вовлечение несовершеннолетних в совершение противоправных действий, заведомо представляющих опасность для жизни несовершеннолетних).
Навальный с 19 января находится под арестом в СИЗО «Матросская Тишина». 17 января его задержали в аэропорту «Шереметьево» по прилете из Германии. 18 января на выездном заседании Химкинского городского суда его арестовали до 15 февраля. Ему предстоит участвовать в заседании Симоновского суда Москвы, куда столичное управление ФСИН подало иск о замене ему условного приговора по делу «Ив Роше» на реальный срок (3,5 года лишения свободы).