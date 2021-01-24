В МИД России заявили о кризисе «западного образа мысли»

Ранее Захарова заявила, что российский МИД вызовет американских дипломатов в связи с публикациями посольства США в Москве о протестах в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. Ранее МИД призвал американскую сторону прекратить вмешиваться во внутренние дела других стран.