В МИД России заявили о кризисе «западного образа мысли»
Подход американских компаний к блокировке российских официальных аккаунтов в соцсетях отражает «глубочайший кризис западного образа мысли», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1».
«В США информация о блокировке российских либо официальных лиц, либо официальных страниц, либо страниц СМИ происходит просто на уровне принятия неких корпоративных решений... Это — кризис, глубочайший кризис того самого западного образа мысли, западной псевдодемократии и псевдолиберализма», — цитирует ее ТАСС.
Захарова также отметила, что разный подход США к оценке событий в Вашингтоне 6 января и протестным акциям в России 23 января является следствием кризиса западной идеологии, который представляет угрозу суверенитету многих стран.
Ранее Захарова заявила, что российский МИД вызовет американских дипломатов в связи с публикациями посольства США в Москве о протестах в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. Ранее МИД призвал американскую сторону прекратить вмешиваться во внутренние дела других стран.