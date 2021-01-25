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Парламентарии ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

Ведомости

Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в рамках предложения Украины на открытии зимней сессии оспорили полномочия российской делегации, сообщает ТАСС.

Соответствующее предложение озвучила глава украинской делегации Мария Мезенцева, ее поддержали 38 парламентариев из пяти национальных делегаций. Против инициативы выступили 61 участник заседания, еще 51 парламентарий воздержался от голосования.

«Я оспариваю полномочия российской делегации по субстантивным мотивам в соответствии со статьей 8», — сказала она.

По ее словам, Россия «продолжает нарушать права человека на оккупированных территориях в нарушение резолюций ПАСЕ».

Согласно правилам ПАСЕ, поддержать такую инициативу должны представители не менее пяти национальных делегаций.

«Все требования соблюдены, полномочия делегации РФ препровождаются в комитет по мониторингу без дебатов», — сказал ведущий заседания.

Зимняя сессия ПАСЕ проходит с 25 по 28 января.

В январе 2020 г. ПАСЕ признала полномочия российской делегации в полном объеме. Россия вернулась в ПАСЕ в июне 2019 г. С 2014 г. по 2019 г . российская делегация не участвовала в ассамблее из-за запрета, наложенного в ответ на присоединение Россией Крыма. За возвращение России в ПАСЕ проголосовало 188 депутатов. 62 человека проголосовали против, а десять – воздержались.

Ранее по теме: ПАСE полностью подтвердила полномочия делегации России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных