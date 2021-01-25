Парламентарии ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в рамках предложения Украины на открытии зимней сессии оспорили полномочия российской делегации, сообщает ТАСС.
Соответствующее предложение озвучила глава украинской делегации Мария Мезенцева, ее поддержали 38 парламентариев из пяти национальных делегаций. Против инициативы выступили 61 участник заседания, еще 51 парламентарий воздержался от голосования.
«Я оспариваю полномочия российской делегации по субстантивным мотивам в соответствии со статьей 8», — сказала она.
По ее словам, Россия «продолжает нарушать права человека на оккупированных территориях в нарушение резолюций ПАСЕ».
Согласно правилам ПАСЕ, поддержать такую инициативу должны представители не менее пяти национальных делегаций.
«Все требования соблюдены, полномочия делегации РФ препровождаются в комитет по мониторингу без дебатов», — сказал ведущий заседания.
Зимняя сессия ПАСЕ проходит с 25 по 28 января.
В январе 2020 г. ПАСЕ признала полномочия российской делегации в полном объеме. Россия вернулась в ПАСЕ в июне 2019 г. С 2014 г. по 2019 г . российская делегация не участвовала в ассамблее из-за запрета, наложенного в ответ на присоединение Россией Крыма. За возвращение России в ПАСЕ проголосовало 188 депутатов. 62 человека проголосовали против, а десять – воздержались.