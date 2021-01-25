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Некоторые воинские части Белоруссии приведут в высшую степень боеготовности

Ведомости

Комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности вооруженных сил началась в Белоруссии, некоторые воинские части приводят в высшую степень боеготовности, сообщила пресс-служба Минобороны республики.

«Некоторые воинские части и подразделения уже получили задачу на приведение в высшие степени боевой готовности», – говорится в сообщении.

Проводимые мероприятия необходимы для проверки способности соединений и воинских частей выполнять свои задачи в современных условиях. Они пройдут практически на всех полигонах вооруженных сил и отдельных участках местности.

Войскам предстоит действовать в различных условиях. Особое внимание будет уделено состоянию техники и вооружения, а также работе обеспечивающих систем. В завершение будут проведены контрольные занятия и тактические учения с боевой стрельбой.

Ранее министр обороны республики Виктор Хренин сообщил, что белорусско-российское стратегическое учение «Запад-2021» пройдет с 10 по 16 сентября 2021 г. В основу замысла учения лег один из возможных вариантов эскалации военно-политической обстановки. 

Ранее по теме: Россия и Белоруссия проведут совместные стратегические учения

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных