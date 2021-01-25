Некоторые воинские части Белоруссии приведут в высшую степень боеготовности
Комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности вооруженных сил началась в Белоруссии, некоторые воинские части приводят в высшую степень боеготовности, сообщила пресс-служба Минобороны республики.
«Некоторые воинские части и подразделения уже получили задачу на приведение в высшие степени боевой готовности», – говорится в сообщении.
Проводимые мероприятия необходимы для проверки способности соединений и воинских частей выполнять свои задачи в современных условиях. Они пройдут практически на всех полигонах вооруженных сил и отдельных участках местности.
Войскам предстоит действовать в различных условиях. Особое внимание будет уделено состоянию техники и вооружения, а также работе обеспечивающих систем. В завершение будут проведены контрольные занятия и тактические учения с боевой стрельбой.
Ранее министр обороны республики Виктор Хренин сообщил, что белорусско-российское стратегическое учение «Запад-2021» пройдет с 10 по 16 сентября 2021 г. В основу замысла учения лег один из возможных вариантов эскалации военно-политической обстановки.