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Путин выступит на форуме в Давосе 27 января

Ведомости

Президент России Владимир Путин выступит на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе 27 января, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Давос подтверждаю 27 числа», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Путин выступит на ВЭФ впервые с 2009 г. Тогда он представил свой доклад на открытии форума, будучи премьер-министром России, и высказался об экономическом кризисе того времени, сравнив ситуацию с Великой Депрессией начала XX века.

Ранее Песков подтвердил, что выступление Путина в Давосе в 2021 г. будет публичным. Он уточнил, что дискуссии при этом обычно проводятся в закрытом режиме.

ВЭФ состоится с 25 по 29 января. На повестке дня стоит вопрос о мобилизации мировых лидеров для формирования общих принципов, политики и партнерства в текущей ситуации, сказано на сайте форума.

Ранее по теме: Путин заявил о сохранении факторов нестабильности экономического развития

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных