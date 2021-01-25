Путин выступит на форуме в Давосе 27 января
Президент России Владимир Путин выступит на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе 27 января, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Давос подтверждаю 27 числа», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Путин выступит на ВЭФ впервые с 2009 г. Тогда он представил свой доклад на открытии форума, будучи премьер-министром России, и высказался об экономическом кризисе того времени, сравнив ситуацию с Великой Депрессией начала XX века.
Ранее Песков подтвердил, что выступление Путина в Давосе в 2021 г. будет публичным. Он уточнил, что дискуссии при этом обычно проводятся в закрытом режиме.
ВЭФ состоится с 25 по 29 января. На повестке дня стоит вопрос о мобилизации мировых лидеров для формирования общих принципов, политики и партнерства в текущей ситуации, сказано на сайте форума.