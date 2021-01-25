Володин прокомментировал сообщения о «дворце» Путина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ни разу не видел, чтобы президент России Владимир Путин посещал «дворец» в Геленджике из фильма Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов). Об этом сообщает ТАСС.
«Я, поверьте, был везде, где президент работает и исполняет свои обязанности. Но я ни разу не видел, чтобы президент посещал это место», – сказал Володин журналистам, отметив, что глава государства придерживается аскетизма и работает практически круглосуточно.
«Нужно верить президенту, а не фейкам», – резюмировал он.
В фильме, о котором идет речь, основатель ФБК Алексей Навальный рассказывает о «дворце» в Геленджике, который якобы принадлежит Путину. Сегодня сам президент заявил, что ни он, ни его близкие родственники не имеют в собственности «дворец» в Геленджике.