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Володин прокомментировал сообщения о «дворце» Путина

Ведомости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что ни разу не видел, чтобы президент России Владимир Путин посещал «дворец» в Геленджике из фильма Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов). Об этом сообщает ТАСС.

«Я, поверьте, был везде, где президент работает и исполняет свои обязанности. Но я ни разу не видел, чтобы президент посещал это место», – сказал Володин журналистам, отметив, что глава государства придерживается аскетизма и работает практически круглосуточно.

«Нужно верить президенту, а не фейкам», – резюмировал он.

В фильме, о котором идет речь, основатель ФБК Алексей Навальный рассказывает о «дворце» в Геленджике, который якобы принадлежит Путину. Сегодня сам президент заявил, что ни он, ни его близкие родственники не имеют в собственности «дворец» в Геленджике.

Ранее по теме: Путин опроверг информацию о «дворце» из публикации Навального

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных