Володин прокомментировал сообщения о «дворце» Путина

В фильме, о котором идет речь, основатель ФБК Алексей Навальный рассказывает о «дворце» в Геленджике, который якобы принадлежит Путину. Сегодня сам президент заявил, что ни он, ни его близкие родственники не имеют в собственности «дворец» в Геленджике.