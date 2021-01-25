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Россия и США начали работу над возможным продлением ДСНВ

Ведомости

Эксперты России и США начали работу по вопросу возможного продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-24».

«Я могу сказать, что эксперты работают на этом направлении. Это практическая работа, она стартовала», — цитирует ТАСС Захарову.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль приветствует планы США продлить договор на пять лет. О них перед этим заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, продление соглашения имеет еще больший смысл сейчас, когда «отношения с Россией носят состязательный характер». 16 октября президент России Владимир Путин предложил продлить договор хотя бы на один год.

Действие нынешнего договора истекает 4 февраля. Он был подписан в 2010 г. Согласно ему Россия и США обязались в течение семи лет сократить свои стратегические вооружения до 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых МБР, БРПЛ и ТБ.

Ранее по теме: В Кремле поприветствовали решение США продлить СНВ-3

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных