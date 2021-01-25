Россия и США начали работу над возможным продлением ДСНВ

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль приветствует планы США продлить договор на пять лет. О них перед этим заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, продление соглашения имеет еще больший смысл сейчас, когда «отношения с Россией носят состязательный характер». 16 октября президент России Владимир Путин предложил продлить договор хотя бы на один год.