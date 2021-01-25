Россия и США начали работу над возможным продлением ДСНВ
Эксперты России и США начали работу по вопросу возможного продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), сообщила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-24».
«Я могу сказать, что эксперты работают на этом направлении. Это практическая работа, она стартовала», — цитирует ТАСС Захарову.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль приветствует планы США продлить договор на пять лет. О них перед этим заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, продление соглашения имеет еще больший смысл сейчас, когда «отношения с Россией носят состязательный характер». 16 октября президент России Владимир Путин предложил продлить договор хотя бы на один год.
Действие нынешнего договора истекает 4 февраля. Он был подписан в 2010 г. Согласно ему Россия и США обязались в течение семи лет сократить свои стратегические вооружения до 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых МБР, БРПЛ и ТБ.