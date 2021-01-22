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В Кремле поприветствовали решение США продлить СНВ-3

Ведомости

Кремль приветствует решение США продлить Договор о сокращении и ограничении наступательных вооружений (СНВ-3) на пять лет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, Россия выступает за сохранение СНВ-3 и за продление этого договора с тем, чтобы получить определенный лаг по времени для проведения соответствующих договоров и контактов. Это первое. Второе – мы, безусловно, можем приветствовать политическую волю на продление этого документа, но все зависит от деталей этого предложения, которые я не готов комментировать – их предстоит изучить», — сказал Песков, отметив, что в этой связи важно принимать во внимание озабоченности друг друга и учитывать «хорошо известную в этой области» позицию России.

На уточняющий вопрос о том, готова ли Россия продлить СНВ-3 на прежних условиях, Песков ответил, что пока об этом речи не шло. «До сих пор выдвигались разные условия для продления. Ряд этих условий нам абсолютно не подходил. Поэтому давайте сначала ознакомимся с тем, что предлагают американцы, а потом уже будем давать комментарии», – добавил он.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что власти США планируют продлить договор о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) на пять лет. По ее словам, продление соглашения имеет еще больший смысл сейчас, когда «отношения с Россией носят состязательный характер». 16 октября президент России Владимир Путин предложил продлить договор СНВ хотя бы на один год. Действие нынешнего договора истекает 4 февраля. 

Договор о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 г. Согласно ему Россия и США обязались в течение семи лет сократить свои стратегические вооружения до 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых МБР, БРПЛ и ТБ.

Ранее по теме: Белый дом подтвердил планы продлить ДСНВ на пять лет
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных