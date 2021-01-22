В Кремле поприветствовали решение США продлить СНВ-3

«Безусловно, Россия выступает за сохранение СНВ-3 и за продление этого договора с тем, чтобы получить определенный лаг по времени для проведения соответствующих договоров и контактов. Это первое. Второе – мы, безусловно, можем приветствовать политическую волю на продление этого документа, но все зависит от деталей этого предложения, которые я не готов комментировать – их предстоит изучить», — сказал Песков, отметив, что в этой связи важно принимать во внимание озабоченности друг друга и учитывать «хорошо известную в этой области» позицию России.