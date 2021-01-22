Белый дом подтвердил планы продлить ДСНВ на пять лет

«Я могу подтвердить, что Соединенные Штаты намерены добиваться продления нового договора СНВ на пять лет, как это позволяет документ. Президент уже давно дал понять, что новый договор СНВ отвечает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов», — сказала Псаки. По ее словам, продление соглашения имеет еще больший смысл сейчас, когда «отношения с Россией носят состязательный характер».