Белый дом подтвердил планы продлить ДСНВ на пять лет
Власти США планируют продлить договор о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ) на пять лет, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.
Ранее о планах США продлить ДСНВ сообщил Washington Post со ссылкой на двух высокопоставленных чиновников.
«Я могу подтвердить, что Соединенные Штаты намерены добиваться продления нового договора СНВ на пять лет, как это позволяет документ. Президент уже давно дал понять, что новый договор СНВ отвечает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов», — сказала Псаки. По ее словам, продление соглашения имеет еще больший смысл сейчас, когда «отношения с Россией носят состязательный характер».
«Новый договор СНВ — единственный оставшийся договор, сдерживающий российские ядерные силы, и является якорем стратегической стабильности между нашими странами», — подчеркнула пресс-секретарь.
16 октября президент России Владимир Путин предложил продлить договор СНВ хотя бы на один год. Действие нынешнего договора истекает 4 февраля.
Договор о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений был подписан в 2010 г. Согласно ему Россия и США обязались в течение семи лет сократить свои стратегические вооружения до 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых МБР, БРПЛ и ТБ.