WP: администрация Байдена хочет продлить ДСНВ на пять лет
Новая администрация президента США во главе с Джо Байденом намерена добиться продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на пять лет, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на два высокопоставленных официальных лица. Возможной датой продления называется 5 февраля.
«Новый ДСНВ явно отвечает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов и имеет еще больший смысл, когда отношения с Россией являются враждебными», — сказал высокопоставленный американский чиновник изданию.
Ранее в МИД РФ заявили, что Россия в вопросе продления ДСНВ готова к конструктивной работе с США на основе равноправия и взаимного учета интересов и рассчитывает на аналогичный подход со стороны Вашингтона.
Срок действия договора истекает 4 февраля. В ноябре 2020 г. МИД России заявил, что администрация теперь уже бывшего президента США Дональда Трампа не намерена продлевать соглашение. До этого президент России Владимир Путин предложил продлить соглашение еще на один год без всяких условий, если обе стороны заморозят ядерные арсеналы.