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WP: администрация Байдена хочет продлить ДСНВ на пять лет

Ведомости

Новая администрация президента США во главе с Джо Байденом намерена добиться продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на пять лет, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на два высокопоставленных официальных лица. Возможной датой продления называется 5 февраля.

«Новый ДСНВ явно отвечает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов и имеет еще больший смысл, когда отношения с Россией являются враждебными», — сказал высокопоставленный американский чиновник изданию.

Ранее в МИД РФ заявили, что Россия в вопросе продления ДСНВ готова к конструктивной работе с США на основе равноправия и взаимного учета интересов и рассчитывает на аналогичный подход со стороны Вашингтона.

Срок действия договора истекает 4 февраля. В ноябре 2020 г. МИД России заявил, что администрация теперь уже бывшего президента США Дональда Трампа не намерена продлевать соглашение. До этого президент России Владимир Путин предложил продлить соглашение еще на один год без всяких условий, если обе стороны заморозят ядерные арсеналы.

Ранее по теме: МИД надеется на более конструктивную позицию США по ДСНВ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных