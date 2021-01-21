WP: администрация Байдена хочет продлить ДСНВ на пять лет

Срок действия договора истекает 4 февраля. В ноябре 2020 г. МИД России заявил, что администрация теперь уже бывшего президента США Дональда Трампа не намерена продлевать соглашение. До этого президент России Владимир Путин предложил продлить соглашение еще на один год без всяких условий, если обе стороны заморозят ядерные арсеналы.