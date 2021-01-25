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Главы МИД ЕС не предлагали антироссийских санкций из-за Навального

Ведомости

На заседании Совета ЕС не предлагалось введение новых санкций в отношении России из-за ареста основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, сообщает ТАСС со ссылкой на главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.

«Сегодня не было никаких предложений и, соответственно, никаких решений не принято», — сказал Боррель на пресс-конференции в Брюсселе. По его словам, Совет ЕС «готов реагировать и принять соответствующие меры, если обстоятельства потребуют».

Он отметил, что ЕС призывает российские власти освободить Навального и всех задержанных в ходе несанкционированных акций, прошедших 23 января.

Несогласованные акции протеста состоялись в Москве и других городах. 18 января Навальный был арестован в связи с нарушением условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Его поместили под стражу до 15 февраля. Сейчас он находится в СИЗО «Матросская тишина». ГУ МВД по Москве оценило количество участников акции в столице в 4000 человек.

Следственный комитет заявил о возбуждении нескольких уголовных дел, в том числе, за применение насилия в отношении представителей власти (ст. 318 УК РФ), умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ) и хулиганство (213 УК РФ), а также по факту вовлечения в протесты несовершеннолетних. 

Ранее по теме: В Москве арестовали 30 человек за участие в незаконной акции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных