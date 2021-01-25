Главы МИД ЕС не предлагали антироссийских санкций из-за Навального
На заседании Совета ЕС не предлагалось введение новых санкций в отношении России из-за ареста основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального, сообщает ТАСС со ссылкой на главу дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.
«Сегодня не было никаких предложений и, соответственно, никаких решений не принято», — сказал Боррель на пресс-конференции в Брюсселе. По его словам, Совет ЕС «готов реагировать и принять соответствующие меры, если обстоятельства потребуют».
Он отметил, что ЕС призывает российские власти освободить Навального и всех задержанных в ходе несанкционированных акций, прошедших 23 января.
Несогласованные акции протеста состоялись в Москве и других городах. 18 января Навальный был арестован в связи с нарушением условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Его поместили под стражу до 15 февраля. Сейчас он находится в СИЗО «Матросская тишина». ГУ МВД по Москве оценило количество участников акции в столице в 4000 человек.
Следственный комитет заявил о возбуждении нескольких уголовных дел, в том числе, за применение насилия в отношении представителей власти (ст. 318 УК РФ), умышленное уничтожение или повреждение имущества (ст. 167 УК РФ) и хулиганство (213 УК РФ), а также по факту вовлечения в протесты несовершеннолетних.