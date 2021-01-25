Главы МИД ЕС не предлагали антироссийских санкций из-за Навального

Несогласованные акции протеста состоялись в Москве и других городах. 18 января Навальный был арестован в связи с нарушением условий испытательного срока по делу «Ив Роше». Его поместили под стражу до 15 февраля. Сейчас он находится в СИЗО «Матросская тишина». ГУ МВД по Москве оценило количество участников акции в столице в 4000 человек.