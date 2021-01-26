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Байден усомнился в успехе импичмента Трампу

Ведомости

Президент США Джо Байден в интервью CNN заявил, что процедура импичмента бывшему президенту Дональду Трампу должна состояться, однако он сомневается в ее успехе. 

«Я думаю, что это (импичмент Трампу. — Ведомости) должно произойти», — заявил Байден. Президент отметил, что это повлияет на его законодательную повестку, однако будет «хуже, если этого не произойдет». По словам Байдена, он не думает, что сейчас 17 сенаторов-республиканцев, необходимые для принятия решения, проголосуют за импичмент бывшему президенту от своей партии. 

На рассмотрение в сенат передан вопрос об импичменте Трампа. Если решение, уже принятое в Конгрессе, будет поддержано, 45-й президент может быть лишен возможности баллотироваться на второй срок. Однако в прошлый раз, во время первой попытки отстранить республиканца от должности в 2019 г., сенат не поддержал данную инициативу.

Демократы в конгрессе выступили за импичмент Трампа после того, как 6 января его сторонники штурмовали Капитолий и прервали утверждение Байдена как нового президента США. В результате волнений погибли пять человек. Демократы сочли, что к насилию привели именно заявления Трампа в соцсетях.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября. Байден получил 306 голосов выборщиков при необходимом для победы минимуме в 270. Трамп набрал 232 голоса. 6 января конгресс США утвердил победу Байдена. Трамп утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы.

Ранее по теме: Импичмент Дональду Трампу вряд ли одобрит сенат США

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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