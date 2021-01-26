Байден усомнился в успехе импичмента Трампу
Президент США Джо Байден в интервью CNN заявил, что процедура импичмента бывшему президенту Дональду Трампу должна состояться, однако он сомневается в ее успехе.
«Я думаю, что это (импичмент Трампу. — Ведомости) должно произойти», — заявил Байден. Президент отметил, что это повлияет на его законодательную повестку, однако будет «хуже, если этого не произойдет». По словам Байдена, он не думает, что сейчас 17 сенаторов-республиканцев, необходимые для принятия решения, проголосуют за импичмент бывшему президенту от своей партии.
На рассмотрение в сенат передан вопрос об импичменте Трампа. Если решение, уже принятое в Конгрессе, будет поддержано, 45-й президент может быть лишен возможности баллотироваться на второй срок. Однако в прошлый раз, во время первой попытки отстранить республиканца от должности в 2019 г., сенат не поддержал данную инициативу.
Демократы в конгрессе выступили за импичмент Трампа после того, как 6 января его сторонники штурмовали Капитолий и прервали утверждение Байдена как нового президента США. В результате волнений погибли пять человек. Демократы сочли, что к насилию привели именно заявления Трампа в соцсетях.
Президентские выборы в США прошли 3 ноября. Байден получил 306 голосов выборщиков при необходимом для победы минимуме в 270. Трамп набрал 232 голоса. 6 января конгресс США утвердил победу Байдена. Трамп утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы.