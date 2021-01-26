Байден усомнился в успехе импичмента Трампу

«Я думаю, что это (импичмент Трампу. — Ведомости) должно произойти», — заявил Байден. Президент отметил, что это повлияет на его законодательную повестку, однако будет «хуже, если этого не произойдет». По словам Байдена, он не думает, что сейчас 17 сенаторов-республиканцев, необходимые для принятия решения, проголосуют за импичмент бывшему президенту от своей партии.