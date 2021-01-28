Генсек НАТО предупредил о возможной агрессии со стороны России
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал членов союза быть готовыми к возможной агрессии со стороны России, заявил председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич.
«Генеральный секретарь призвал союзников продолжать наращивать расходы на оборону, инвестировать в современный потенциал и обеспечить, чтобы наши вооруженные силы оставались готовыми противостоять таким вызовам, как агрессивные действия России, терроризм и риски, связанные с подъемом Китая», — сказал Пич.
Он отметил, что проблемы безопасности, с которыми сегодня сталкивается союз, сложны и взаимосвязаны, за короткий промежуток времени они прогрессируют от местных до национальных, региональных и международных. Пич подчеркнул, что ни одна страна, ни Северная Америка, ни Европа не сможет справиться с такими вызовами в одиночку.
31 декабря Столтенберг заявлял, что Россия не является источником военной угрозы для НАТО и что видит Россию, «которая утверждается».