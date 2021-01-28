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Генсек НАТО предупредил о возможной агрессии со стороны России

Ведомости

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал членов союза быть готовыми к возможной агрессии со стороны России, заявил председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич. 

«Генеральный секретарь призвал союзников продолжать наращивать расходы на оборону, инвестировать в современный потенциал и обеспечить, чтобы наши вооруженные силы оставались готовыми противостоять таким вызовам, как агрессивные действия России, терроризм и риски, связанные с подъемом Китая», — сказал Пич.

Он отметил, что проблемы безопасности, с которыми сегодня сталкивается союз, сложны и взаимосвязаны, за короткий промежуток времени они прогрессируют от местных до национальных, региональных и международных. Пич подчеркнул, что ни одна страна, ни Северная Америка, ни Европа не сможет справиться с такими вызовами в одиночку. 

31 декабря Столтенберг заявлял, что Россия не является источником военной угрозы для НАТО и что видит Россию, «которая утверждается». 

Ранее по теме: Генсек НАТО заявил, что не видит в России источник военной угрозы для альянса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных