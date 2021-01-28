Генсек НАТО предупредил о возможной агрессии со стороны России

Он отметил, что проблемы безопасности, с которыми сегодня сталкивается союз, сложны и взаимосвязаны, за короткий промежуток времени они прогрессируют от местных до национальных, региональных и международных. Пич подчеркнул, что ни одна страна, ни Северная Америка, ни Европа не сможет справиться с такими вызовами в одиночку.