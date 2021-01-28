ПАСЕ подтвердила полномочия российской делегации
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой подтвердила полномочия российской делегации на зимней сессии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на итоги голосования.
«За резолюцию проголосовали 107 парламентариев, против — 36, воздержались 24 депутата», — передает агентство.
25 января глава украинской делегации Мария Мезенцева выступила с инициативой оспорить полномочия российской делегации. Ее поддержали 38 парламентариев из пяти национальных делегаций. Однако позднее мониторинговый комитет ПАСЕ рекомендовал сохранить полномочия делегации российских парламентариев.
В январе 2020 г. ПАСЕ признала полномочия российской делегации в полном объеме. Россия вернулась в ПАСЕ в июне 2019 г. С 2014 г. по 2019 г. российская делегация не участвовала в ассамблее из-за запрета, наложенного в ответ на присоединение Россией Крыма. За возвращение России в ПАСЕ проголосовало 188 депутатов. При этом 62 человека проголосовали против, а десять – воздержались.