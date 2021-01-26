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Мониторинговый комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия делегации России

Ведомости

Мониторинговый комитет ПАСЕ рекомендовал сохранить полномочия делегации российских парламентариев, которые ранее оспаривались в рамках инициативы Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на главу делегации РФ, вице-спикера Госдумы Петра Толстого.

«Заседание [комитета] прошло хорошо. Пока резолюция принята, подтверждающая полномочия нашей делегации», — сказал он.

«Любые выдвинутые нам условия неприемлемы, никакие ограничения прав нашей делегации не пройдут. Комитет не поддержал никакие поправки», — добавил Толстой.

25 января глава украинской делегации Мария Мезенцева выступила с инициативой оспорить полномочия российской делегации. Ее поддержали 38 парламентариев из пяти национальных делегаций. 

В январе 2020 г. ПАСЕ признала полномочия российской делегации в полном объеме. Россия вернулась в ПАСЕ в июне 2019 г. С 2014 г. по 2019 г. российская делегация не участвовала в ассамблее из-за запрета, наложенного в ответ на присоединение Россией Крыма. За возвращение России в ПАСЕ проголосовало 188 депутатов. 62 человека проголосовали против, а десять – воздержались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных