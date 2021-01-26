Мониторинговый комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия делегации России

В январе 2020 г. ПАСЕ признала полномочия российской делегации в полном объеме. Россия вернулась в ПАСЕ в июне 2019 г. С 2014 г. по 2019 г. российская делегация не участвовала в ассамблее из-за запрета, наложенного в ответ на присоединение Россией Крыма. За возвращение России в ПАСЕ проголосовало 188 депутатов. 62 человека проголосовали против, а десять – воздержались.