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Путин прокомментировал развитие отношений с Японией

Ведомости

Россия будет развивать отношения с Японией, однако не станет предпринимать каких-либо действий, противоречащих Конституции, заявил президент Владимир Путин на встрече по видеосвязи с главредами российских СМИ. Фрагмент встречи опубликовали vesti.ru.

«Мы хотим развивать отношения с Японией и будем развивать, но ничего не будем делать из того, что противоречит основному закону Российской Федерации», — заявил он.

Глава российского государства также предложил журналистам обратиться к министру иностранных дел Сергею Лаврову по этому вопросу.

«Он вам объяснит, где там делимитация, где демаркация», — добавил Путин.

Ранее в феврале премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что затянувшийся территориальный спор и отсутствие мирного договора с Россией вызывают сожаление. Японский премьер добавил, что в сентябре он договорился с президентом России Владимиром Путиным о продолжении диалога по этому вопросу.

Мирного договора между Японией и Россией нет из-за затянувшегося спора о Южных Курилах. Состояние войны между двумя странами было официально прекращено в 1956 г., после чего СССР и Япония возобновили в соответствии с Московской декларацией дипломатические отношения. Согласно японской позиции, Россия должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды. Москва же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора.

Ранее по теме: Японский премьер заявил Путину о желании решить вопрос Курильских островов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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