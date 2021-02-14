Путин прокомментировал развитие отношений с Японией
Россия будет развивать отношения с Японией, однако не станет предпринимать каких-либо действий, противоречащих Конституции, заявил президент Владимир Путин на встрече по видеосвязи с главредами российских СМИ. Фрагмент встречи опубликовали vesti.ru.
«Мы хотим развивать отношения с Японией и будем развивать, но ничего не будем делать из того, что противоречит основному закону Российской Федерации», — заявил он.
Глава российского государства также предложил журналистам обратиться к министру иностранных дел Сергею Лаврову по этому вопросу.
«Он вам объяснит, где там делимитация, где демаркация», — добавил Путин.
Ранее в феврале премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что затянувшийся территориальный спор и отсутствие мирного договора с Россией вызывают сожаление. Японский премьер добавил, что в сентябре он договорился с президентом России Владимиром Путиным о продолжении диалога по этому вопросу.
Мирного договора между Японией и Россией нет из-за затянувшегося спора о Южных Курилах. Состояние войны между двумя странами было официально прекращено в 1956 г., после чего СССР и Япония возобновили в соответствии с Московской декларацией дипломатические отношения. Согласно японской позиции, Россия должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды. Москва же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора.