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Япония заявила о намерении настойчиво вести переговоры с Россией по Курилам

Ведомости

Япония намерена и дальше предпринимать настойчивые попытки мирным путем договориться с Россией о территориальной принадлежности южной части Курильских островов, несмотря на принятие поправок в Конституцию, одна из которых постулирует недопущение действий, направленных на отчуждение части страны. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като на пресс-конференции, отрывок которой опубликован на сайте кабинета министров Японии. 

«Нам нужно настойчиво вести дальнейшие переговоры по территориальному вопросу для заключения мирного договора. Это то, что над чем нам нужно постоянно работать», — сказал чиновник.

Като напомнил, что в сентябре прошлого года бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры, в ходе которых оба подтвердили достигнутую в 2018 г. договоренность об ускорении мирных переговоров на основе совместной декларации от 1956 г.

В январе премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что в переговорах о южной части Курильских островов необходимо поставить «окончательную точку». Он отметил, что будет продолжать в отношении России курс Абэ и стремиться к развитию всего комплекса японо-российских отношений, включая заключение мирного договора.

Мирного договора между Японией и Россией нет из-за затянувшегося спора о Южных Курилах. Состояние войны между двумя странами было официально прекращено в 1956 г., после чего СССР и Япония возобновили в соответствии с Московской декларацией дипломатические отношения. Согласно японской позиции, Россия должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды. Москва же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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