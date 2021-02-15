Япония заявила о намерении настойчиво вести переговоры с Россией по Курилам
Япония намерена и дальше предпринимать настойчивые попытки мирным путем договориться с Россией о территориальной принадлежности южной части Курильских островов, несмотря на принятие поправок в Конституцию, одна из которых постулирует недопущение действий, направленных на отчуждение части страны. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като на пресс-конференции, отрывок которой опубликован на сайте кабинета министров Японии.
«Нам нужно настойчиво вести дальнейшие переговоры по территориальному вопросу для заключения мирного договора. Это то, что над чем нам нужно постоянно работать», — сказал чиновник.
Като напомнил, что в сентябре прошлого года бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент России Владимир Путин провели телефонные переговоры, в ходе которых оба подтвердили достигнутую в 2018 г. договоренность об ускорении мирных переговоров на основе совместной декларации от 1956 г.
В январе премьер-министр Японии Есихидэ Суга заявил, что в переговорах о южной части Курильских островов необходимо поставить «окончательную точку». Он отметил, что будет продолжать в отношении России курс Абэ и стремиться к развитию всего комплекса японо-российских отношений, включая заключение мирного договора.
Мирного договора между Японией и Россией нет из-за затянувшегося спора о Южных Курилах. Состояние войны между двумя странами было официально прекращено в 1956 г., после чего СССР и Япония возобновили в соответствии с Московской декларацией дипломатические отношения. Согласно японской позиции, Россия должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды. Москва же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора.