Путин проведет заседание коллегии ФСБ в очном формате

Как сообщала ранее пресс-служба Кремля, российская сторона намерена уделить внимание совместным проектам в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также дальнейшему продвижению интеграционных процессов в рамках Союзного государства. Среди вопросов, которые обсудят главы государств, белорусская сторона обозначила также военную безопасность. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что пресс-конференция по итогам встречи не планируется.