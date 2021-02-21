Путин проведет заседание коллегии ФСБ в очном формате
Президент России Владимир Путин проведет на этой неделе заседание коллегии ФСБ в очном формате, сообщил телеканал «Россия 1».
«Также президент на неделе проведет коллегию Федеральной службы безопасности. Заседание пройдет в очном формате», — говорится в сообщении.
Также в понедельник президент проведет встречу с уже прибывшим в Россию белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи.
Как сообщала ранее пресс-служба Кремля, российская сторона намерена уделить внимание совместным проектам в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной областях, а также дальнейшему продвижению интеграционных процессов в рамках Союзного государства. Среди вопросов, которые обсудят главы государств, белорусская сторона обозначила также военную безопасность. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что пресс-конференция по итогам встречи не планируется.