Президент Армении дважды отказался утвердить отставку главы Генштаба
Президент Армении Армен Саркисян во второй раз отказался подписать указ премьер-министра страны Никола Пашиняна об отставке главы Генштаба Оника Гаспаряна, сообщает пресс-служба главы государства. Теперь, согласно действующему законодательству, он автоматически вступает в силу.
«Президент республики принял решение не подписывать проект указа», — говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что Саркисян провел встречи как с Гаспаряном, так и с Пашиняном, а также «были рассмотрены причины непринятия премьер-министром возражений президента по проекту указа об отставке».
Глава государства также обратится в Конституционный суд Армении с запросом проверить на соответствие основному закону поправок в закон «О статусе военной службы», внесенных в 2018 г. «Президент Республики продолжит шаги, направленные на дальнейшую стабилизацию ситуации, призывая всех, используя институт Президента в качестве платформы, вести переговоры», — говорится в сообщении.
Генштаб вооруженных сил Армении и представители высшего командования армии 25 февраля потребовали от Пашиняна уйти в отставку после снятия с должности первого замглавы Генштаба Тиграна Хачатряна, раскритиковавшего премьера за слова о низком качестве российских ракетных комплексов «Искандер». Сам глава правительства назвал это попыткой военного переворота и издал указ об увольнении начальника генштаба Оника Гаспаряна. Позже Пашинян сказал, что на пост его избрал народ, так что уйти с должности он может только по воле граждан. Президент Саркисян не подписал указа премьера. Силы оппозиции также призвали к уходу Пашиняна и объявили о начале бессрочной акции протеста.
Политический кризис в Армении продолжается с ноября 2020 г., когда после подписания при посредничестве России перемирия с Азербайджаном в Карабахе оппозиция потребовала от Пашиняна уйти в отставку якобы как ответственного за фактическое поражение в войне и тяжелые условия договоренностей. По условиям соглашения с Баку Ереван вывел из региона свои войска, а также согласился на передачу под азербайджанский контроль пяти районов вокруг Карабаха, с 1994 г. занимаемых поддерживаемой Арменией непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР). Соглашения также подразумевают транспортный коридор через армянскую территорию для связи Нахичевани и «материковой» части Азербайджана. За перемирием в Карабахе и его безопасной связью с Арменией до 2025 г. будут следить российские миротворцы.