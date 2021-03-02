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Президент Армении дважды отказался утвердить отставку главы Генштаба

Ведомости

Президент Армении Армен Саркисян во второй раз отказался подписать указ премьер-министра страны Никола Пашиняна об отставке главы Генштаба Оника Гаспаряна, сообщает пресс-служба главы государства. Теперь, согласно действующему законодательству, он автоматически вступает в силу.

«Президент республики принял решение не подписывать проект указа», — говорится в сообщении. В пресс-службе добавили, что Саркисян провел встречи как с Гаспаряном, так и с Пашиняном, а также «были рассмотрены причины непринятия премьер-министром возражений президента по проекту указа об отставке».

Глава государства также обратится в Конституционный суд Армении с запросом проверить на соответствие основному закону поправок в закон «О статусе военной службы», внесенных в 2018 г. «Президент Республики продолжит шаги, направленные на дальнейшую стабилизацию ситуации, призывая всех, используя институт Президента в качестве платформы, вести переговоры», — говорится в сообщении.

Генштаб вооруженных сил Армении и представители высшего командования армии 25 февраля потребовали от Пашиняна уйти в отставку после снятия с должности первого замглавы Генштаба Тиграна Хачатряна, раскритиковавшего премьера за слова о низком качестве российских ракетных комплексов «Искандер». Сам глава правительства назвал это попыткой военного переворота и издал указ об увольнении начальника генштаба Оника Гаспаряна. Позже Пашинян сказал, что на пост его избрал народ, так что уйти с должности он может только по воле граждан. Президент Саркисян не подписал указа премьера. Силы оппозиции также призвали к уходу Пашиняна и объявили о начале бессрочной акции протеста.

Политический кризис в Армении продолжается с ноября 2020 г., когда после подписания при посредничестве России перемирия с Азербайджаном в Карабахе оппозиция потребовала от Пашиняна уйти в отставку якобы как ответственного за фактическое поражение в войне и тяжелые условия договоренностей. По условиям соглашения с Баку Ереван вывел из региона свои войска, а также согласился на передачу под азербайджанский контроль пяти районов вокруг Карабаха, с 1994 г. занимаемых поддерживаемой Арменией непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР). Соглашения также подразумевают транспортный коридор через армянскую территорию для связи Нахичевани и «материковой» части Азербайджана. За перемирием в Карабахе и его безопасной связью с Арменией до 2025 г. будут следить российские миротворцы.

Ранее по теме: Пашинян назвал необоснованным отказ Саркисяна отправить в отставку главу Генштаба

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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