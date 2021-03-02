Президент Армении дважды отказался утвердить отставку главы Генштаба

Политический кризис в Армении продолжается с ноября 2020 г., когда после подписания при посредничестве России перемирия с Азербайджаном в Карабахе оппозиция потребовала от Пашиняна уйти в отставку якобы как ответственного за фактическое поражение в войне и тяжелые условия договоренностей. По условиям соглашения с Баку Ереван вывел из региона свои войска, а также согласился на передачу под азербайджанский контроль пяти районов вокруг Карабаха, с 1994 г. занимаемых поддерживаемой Арменией непризнанной Нагорно-Карабахской республикой (НКР). Соглашения также подразумевают транспортный коридор через армянскую территорию для связи Нахичевани и «материковой» части Азербайджана. За перемирием в Карабахе и его безопасной связью с Арменией до 2025 г. будут следить российские миротворцы.