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Пашинян назвал необоснованным отказ Саркисяна отправить в отставку главу Генштаба

Ведомости

Отказ президента Армении Армена Саркисяна отправить в отставку начальника Генштаба ВС республики Оника Гаспаряна не имеет под собой каких-либо оснований, заявил премьер Никол Пашинян в ходе прямого эфире в Facebook, передает «Sputnik Армения».

«Я покажу, что решение (президента) необоснованное, не имеет под собой никакой законной опоры, и это будет очень важный разговор, по итогам которого могут быть сделаны определенные выводы», — заявил он, анонсировав митинг своих сторонников.

Мероприятие должно состояться 1 марта в 18:30. По мнению Пашиняна, акция должна продемонстрировать способность народа Армении удержать власть.

25 февраля генштаб вооруженных сил Армении и представители высшего командования армии потребовали от Пашиняна уйти в отставку после снятия с должности первого замглавы Генштаба Тиграна Хачатряна. Сам глава правительства назвал это попыткой военного переворота и издал указ об увольнении начальника генштаба Оника Гаспаряна. Позже Пашинян сказал, что на пост его избрал народ, так что уйти с должности он может только по воле граждан.

Накануне Саркисян отказался подписывать указ об отставке Гаспаряна, заявив о его несоответствии конституции. Саркисян добавил, что вооруженные силы должны оставаться нейтральными в политических вопросах, а возникшая ситуация в стране не может быть решена путем частой смены кадров.

Ранее Пашинян заявил, что российские ракетные комплексы «Искандер», которые состояли на вооружении Армении, во время конфликта в Нагорном Карабахе не взорвались или взорвались на 10%. Так премьер-министр прокомментировал заявление бывшего президента страны Сержа Саргсяна о том, что войска Армении могли бы использовать ракетные комплексы на четвертый день войны. Позже Хачатрян заявил, что ракеты «Искандеров» не могут взрываться на 10%, и призвал не делать «выводов с поверхностными оценками». Через день после этого заявления Хачатрян был уволен.

Ранее по теме: Президент Армении не стал подписывать указ об отставке начальника генштаба

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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