Пашинян назвал необоснованным отказ Саркисяна отправить в отставку главу Генштаба
«Я покажу, что решение (президента) необоснованное, не имеет под собой никакой законной опоры, и это будет очень важный разговор, по итогам которого могут быть сделаны определенные выводы», — заявил он, анонсировав митинг своих сторонников.
Мероприятие должно состояться 1 марта в 18:30. По мнению Пашиняна, акция должна продемонстрировать способность народа Армении удержать власть.
25 февраля генштаб вооруженных сил Армении и представители высшего командования армии потребовали от Пашиняна уйти в отставку после снятия с должности первого замглавы Генштаба Тиграна Хачатряна. Сам глава правительства назвал это попыткой военного переворота и издал указ об увольнении начальника генштаба Оника Гаспаряна. Позже Пашинян сказал, что на пост его избрал народ, так что уйти с должности он может только по воле граждан.
Накануне Саркисян отказался подписывать указ об отставке Гаспаряна, заявив о его несоответствии конституции. Саркисян добавил, что вооруженные силы должны оставаться нейтральными в политических вопросах, а возникшая ситуация в стране не может быть решена путем частой смены кадров.
Ранее Пашинян заявил, что российские ракетные комплексы «Искандер», которые состояли на вооружении Армении, во время конфликта в Нагорном Карабахе не взорвались или взорвались на 10%. Так премьер-министр прокомментировал заявление бывшего президента страны Сержа Саргсяна о том, что войска Армении могли бы использовать ракетные комплексы на четвертый день войны. Позже Хачатрян заявил, что ракеты «Искандеров» не могут взрываться на 10%, и призвал не делать «выводов с поверхностными оценками». Через день после этого заявления Хачатрян был уволен.