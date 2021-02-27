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Президент Армении не стал подписывать указ об отставке начальника генштаба

Ведомости

Президент Армении Армен Саркисян отказался подписывать указ об отставке начальника генштаба ВС республики Оника Гаспаряна, поступивший от премьера Никола Пашиняна, сообщила пресс-служба президента.

«Обобщая мнения юристов и экспертов, можно сделать вывод, что проект указа в корне противоречит Конституции...Президент республики в рамках своих конституционных полномочий вернул проект указа с возражениями», — говорится в сообщении.

Саркисян добавил, что вооруженные силы должны оставаться нейтральными в политических вопросах, а возникшая ситуация в стране не может быть решена путем частой смены кадров.

25 февраля, генштаб вооруженных сил Армении и представители высшего командования армии потребовали от Пашиняна уйти в отставку после снятия с должности первого замглавы генштаба Тиграна Хачатряна. Сам глава правительства назвал это попыткой военного переворота и издал указ об увольнении генштаба Оника Гаспаряна. Позже Пашинян сказал, что на пост его избрал народ, так что уйти с должности он может только по воле граждан.

Ранее Пашинян заявил, что российские ракетные комплексы «Искандер», которые состояли на вооружении Армении, во время конфликта в Нагорном Карабахе не взорвались или взорвались на 10%. Так премьер-министр прокомментировал заявление бывшего президента страны Сержа Саргсяна о том, что войска Армении могли бы использовать ракетные комплексы на четвертый день войны. Позже Хачатрян заявил, что ракеты «Искандеров» не могут взрываться на 10%, и призвал не делать «выводов с поверхностными оценками». Через день после этого заявления Хачатрян был уволен.

Ранее по теме: Шойгу обсудил с главой минобороны Армении обстановку в Карабахе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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