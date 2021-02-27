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Шойгу обсудил с главой минобороны Армении обстановку в Карабахе

Ведомости

Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил со своим коллегой из Армении Вагаршаком Арутюняном работу российских миротворцев в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-служба Минобороны России.

«В ходе беседы обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, текущая обстановка в регионе и районах выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес», — говорится в сообщении.

25 февраля Шойгу и Арутюнян уже проводили телефонный разговор. В ходе беседы стороны обсудили внутриполитическую ситуацию в Армении.

Ранее в тот день генштаб вооруженных сил Армении и представители высшего командования армии потребовали от премьер-министра страны Никола Пашиняна уйти в отставку после снятия с должности первого замглавы Генштаба Тиграна Хачатряна. Сам глава правительства назвал это попыткой военного переворота и уволил главу Генштаба Оника Гаспаряна. Позже Пашинян сказал, что на пост его избрал народ, так что уйти с должности он может только по воле граждан.

Ранее Пашинян заявил, что российские ракетные комплексы «Искандер», которые состояли на вооружении Армении, во время конфликта в Нагорном Карабахе не взорвались или взорвались на 10%. Так премьер-министр прокомментировал заявление бывшего президента страны Сержа Саргсяна о том, что войска Армении могли бы использовать ракетные комплексы на четвертый день войны. Позже Хачатрян заявил, что ракеты «Искандеров» не могут взрываться на 10%, и призвал не делать «выводов с поверхностными оценками». Через день после этого заявления Хачатрян был уволен.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных