Шойгу обсудил с главой минобороны Армении обстановку в Карабахе
Министр обороны России Сергей Шойгу обсудил со своим коллегой из Армении Вагаршаком Арутюняном работу российских миротворцев в Нагорном Карабахе, сообщила пресс-служба Минобороны России.
«В ходе беседы обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества, текущая обстановка в регионе и районах выполнения задач российскими миротворцами в Нагорном Карабахе, а также другие вопросы, представляющие взаимный интерес», — говорится в сообщении.
25 февраля Шойгу и Арутюнян уже проводили телефонный разговор. В ходе беседы стороны обсудили внутриполитическую ситуацию в Армении.
Ранее в тот день генштаб вооруженных сил Армении и представители высшего командования армии потребовали от премьер-министра страны Никола Пашиняна уйти в отставку после снятия с должности первого замглавы Генштаба Тиграна Хачатряна. Сам глава правительства назвал это попыткой военного переворота и уволил главу Генштаба Оника Гаспаряна. Позже Пашинян сказал, что на пост его избрал народ, так что уйти с должности он может только по воле граждан.
Ранее Пашинян заявил, что российские ракетные комплексы «Искандер», которые состояли на вооружении Армении, во время конфликта в Нагорном Карабахе не взорвались или взорвались на 10%. Так премьер-министр прокомментировал заявление бывшего президента страны Сержа Саргсяна о том, что войска Армении могли бы использовать ракетные комплексы на четвертый день войны. Позже Хачатрян заявил, что ракеты «Искандеров» не могут взрываться на 10%, и призвал не делать «выводов с поверхностными оценками». Через день после этого заявления Хачатрян был уволен.