США заявили о нежелании «перезагружать» отношения с Россией
США хотят стабильных отношений с Россией и не желают ни «перезагружать» их, ни ухудшать, заявил в ходе брифинга высокопоставленный представитель администрации США.
«Наша цель — иметь предсказуемые и стабильные отношения с Россией. Очевидно, что Соединенные Штаты не хотят ни «перезагрузки» отношений с Россией, ни их эскалации», — сказал американский чиновник (цитата по «РИА Новости»).
Собеседник журналистов подчеркнул, что США совместно с партнерами должны накладывать на Россию ответственность в тех случаях, когда та «преступает границы», установленные другими «уважаемыми странами». Также он добавил, что администрация нового американского президента Джо Байдена будет вести себя в отношениях с Москвой иначе, чем администрация Дональда Трампа.
Ранее сегодня в ходе брифинга для журналистов представитель администрации США высокого ранга сообщила, что США вводят санкции в отношении семи высокопоставленных российских чиновников «в рамках решительной реакции американских ведомств на отравление и лишение свободы оппозиционера Алексея Навального». Кроме того, американская сторона ужесточит ограничения на экспорт в Россию для 14 институтов.