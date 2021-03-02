США заявили о нежелании «перезагружать» отношения с Россией

Собеседник журналистов подчеркнул, что США совместно с партнерами должны накладывать на Россию ответственность в тех случаях, когда та «преступает границы», установленные другими «уважаемыми странами». Также он добавил, что администрация нового американского президента Джо Байдена будет вести себя в отношениях с Москвой иначе, чем администрация Дональда Трампа.