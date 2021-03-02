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Путин назначил главу управления по культурным связям с зарубежьем

Ведомости

Президент России Владимир Путин назначил Игоря Маслова начальником управления по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами, сообщила пресс-служба Кремля со ссылкой на текст указа.

«Назначить Маслова Игоря Венидиктовича начальником управления президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами», – говорится в указе. Ранее эту должность занимал Владимир Чернов, он был освобожден от нее в феврале 2021 г.

Согласно информации на сайте Кремля, управление по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами обеспечивает деятельность президента по развитию международных связей России. В частности, разрабатывает и реализовывает проекты в области межрегиональных и культурных связей с зарубежными странами, осуществляет информационно-аналитическое обеспечение президента и руководителя его администрации в этой сфере.

Ранее по теме: Путин назначил Павла Фрадкова первым заместителем управделами президента

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных