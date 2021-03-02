Путин назначил главу управления по культурным связям с зарубежьем

Согласно информации на сайте Кремля, управление по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами обеспечивает деятельность президента по развитию международных связей России. В частности, разрабатывает и реализовывает проекты в области межрегиональных и культурных связей с зарубежными странами, осуществляет информационно-аналитическое обеспечение президента и руководителя его администрации в этой сфере.