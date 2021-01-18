Путин назначил Павла Фрадкова первым заместителем управделами президента
Президент России Владимир Путин назначил Павла Фрадкова первым заместителем управляющего делами президента, следует из указа главы государства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
«Назначить Фрадкова Павла Михайловича первым заместителем управляющего делами президента Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», – говорится в документе. С 2015 г. Фрадков был заместителем управляющего делами президента.
Павел Фрадков родился в 1981 г. В 2005 г. поступил на государственную службу, работал в системе министерства иностранных дел. С 2012 г. по 2015 г. был заместителем руководителя Росимущества. Является действительным государственным советником РФ первого класса.