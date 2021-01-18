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Путин назначил Павла Фрадкова первым заместителем управделами президента

Ведомости

Президент России Владимир Путин назначил Павла Фрадкова первым заместителем управляющего делами президента, следует из указа главы государства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить Фрадкова Павла Михайловича первым заместителем управляющего делами президента Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», – говорится в документе. С 2015 г. Фрадков был заместителем управляющего делами президента.

Павел Фрадков родился в 1981 г. В 2005 г. поступил на государственную службу, работал в системе министерства иностранных дел. С 2012 г. по 2015 г. был заместителем руководителя Росимущества. Является действительным государственным советником РФ первого класса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных