Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Политика

США запретили экспорт оборонных технологий в Россию

Ведомости

США вносят Россию в список стран, которым отказывают в экспорте оборонных технологий, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Эта мера является частью пакета антироссийских санкций из-за ситуации вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. По словам Блинкена, в космической отрасли будет сделано исключение — она выведена из-под санкций. 

«Департамент внесет изменения в раздел 126.1 положения о международной торговле оружием, внеся Россию в список стран, в отношении которых действует политика отказа в экспорте оборонных товаров и оборонных услуг, с определенными исключениями для экспорта в Россию в поддержку государственного сотрудничества в сфере космоса», — говорится в заявлении Блинкена, которое цитирует «РИА Новости». 

Сам Блинкен написал в своем Twitter, что сегодня США ввели санкции против России «за попытку убийства Алексея Навального с помощью нервно-паралитического вещества "Новичок". Применение химического оружия недопустимо. Вместе с нашими партнерами из ЕС и Великобритании мы выступаем против (таких — прим. ред.) действий России и призываем к освобождению Навального». 

Ранее сегодня Минфин США опубликовал список российских чиновников, против которых вводит санкции. В него вошли директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников, первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, генпрокурор Игорь Краснов, два замминистра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко, а также глава управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин. 

Кроме того, США ввели санкции против 27-го научного центра Министерства обороны России и 33-го центрального научно-исследовательского института Минобороны России, а также НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ). Также США ужесточат ограничения на экспорт в Россию для 14 институтов, девять из которых — российские, три — немецкие, один — швейцарский, а еще один является государственным исследовательским институтом, уточнила ранее представитель американской администрации. 

2 марта Европейский союз также ввел санкции из-за ситуации вокруг Навального. Под европейские санкции попали генпрокурор России Игорь Краснов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов и директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников.

Ранее по теме: США раскрыли детали новых антироссийских санкций по делу Навального

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных