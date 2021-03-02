США запретили экспорт оборонных технологий в Россию
США вносят Россию в список стран, которым отказывают в экспорте оборонных технологий, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Эта мера является частью пакета антироссийских санкций из-за ситуации вокруг основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; внесен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального. По словам Блинкена, в космической отрасли будет сделано исключение — она выведена из-под санкций.
«Департамент внесет изменения в раздел 126.1 положения о международной торговле оружием, внеся Россию в список стран, в отношении которых действует политика отказа в экспорте оборонных товаров и оборонных услуг, с определенными исключениями для экспорта в Россию в поддержку государственного сотрудничества в сфере космоса», — говорится в заявлении Блинкена, которое цитирует «РИА Новости».
Сам Блинкен написал в своем Twitter, что сегодня США ввели санкции против России «за попытку убийства Алексея Навального с помощью нервно-паралитического вещества "Новичок". Применение химического оружия недопустимо. Вместе с нашими партнерами из ЕС и Великобритании мы выступаем против (таких — прим. ред.) действий России и призываем к освобождению Навального».
Ранее сегодня Минфин США опубликовал список российских чиновников, против которых вводит санкции. В него вошли директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников, первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, генпрокурор Игорь Краснов, два замминистра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко, а также глава управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин.
Кроме того, США ввели санкции против 27-го научного центра Министерства обороны России и 33-го центрального научно-исследовательского института Минобороны России, а также НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ). Также США ужесточат ограничения на экспорт в Россию для 14 институтов, девять из которых — российские, три — немецкие, один — швейцарский, а еще один является государственным исследовательским институтом, уточнила ранее представитель американской администрации.
2 марта Европейский союз также ввел санкции из-за ситуации вокруг Навального. Под европейские санкции попали генпрокурор России Игорь Краснов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов и директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников.