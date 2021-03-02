США запретили экспорт оборонных технологий в Россию

Кроме того, США ввели санкции против 27-го научного центра Министерства обороны России и 33-го центрального научно-исследовательского института Минобороны России, а также НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ). Также США ужесточат ограничения на экспорт в Россию для 14 институтов, девять из которых — российские, три — немецкие, один — швейцарский, а еще один является государственным исследовательским институтом, уточнила ранее представитель американской администрации.