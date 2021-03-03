МИД Китая назвал недопустимым вмешательство ЕС и США в дела России

Навальный был госпитализирован в Омске и там впал в кому в августе 2020 г. Предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. После этого его перевезли в Германию, где местные специалисты заявили, что он был отравлен. Генпрокуратура России запрашивала немецкие власти о результатах анализов Навального и получила их только через несколько месяцев, однако, по мнению МИД России, там не было ответов «по сути».