МИД Китая назвал недопустимым вмешательство ЕС и США в дела России
Дело основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального является внутренним делом России, вмешательство в него недопустимо. Об этом заявил представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя санкции, введенные США и ЕС против российских должностных лиц в связи с ситуацией вокруг Навального.
«Дело Навального является исключительно внутренним делом России, внешние силы не имеют никакого права вмешиваться», — сказал Вэньбинь (цитата по «РИА Новости»). Представитель МИД КНР выразил надежду, что США, Евросоюз и Россия смогут устранить разногласия и улучшить взаимопонимание, вместо угроз и применения односторонних санкций.
Днем ранее США и ЕС ввели санкции против России из-за ситуации вокруг дела Навального. Под санкции попали руководители ряда силовых ведомств, сотрудники администрации президента и другие госслужащие, в частности генпрокурор России Игорь Краснов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава Росгвардии Виктор Золотов и директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников. Кроме того, Минфин США внес в санкционный список 27-ой научный центр Минобороны России, «Химмед», «Фемтеко», «ИнтерЛаб», «ЛабИнвест», ООО «Аналит Продактс», «Фармконтракт», «Рау фарм» и «Регионснаб».
Также под санкции попали немецкие компании Chimconnect Gmbh, Pharmcontract Gmbh и Riol-Chemie и швейцарская компания Chimconnect AG. В Вашингтоне считают, что все эти компании и учреждения могли иметь отношение к созданию и распространению оружия массового уничтожения, а также химического оружия и представляют угрозу для национальной безопасности и интересов США за рубежом. Кроме того, Госдепартамент внес Россию в список стран, которым отказывают в экспорте оборонных технологий.
Навальный был госпитализирован в Омске и там впал в кому в августе 2020 г. Предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. После этого его перевезли в Германию, где местные специалисты заявили, что он был отравлен. Генпрокуратура России запрашивала немецкие власти о результатах анализов Навального и получила их только через несколько месяцев, однако, по мнению МИД России, там не было ответов «по сути».
17 января Навальный вернулся в Россию, был задержан и вскоре арестован по делу о нарушении условий испытательного срока по делу «Ив Роше», по которому он получил в 2014 г. 3,5 года условно. 2 февраля суд признал его виновным, изменил условный срок по делу на реальный, фактически, с учетом ареста, составившего чуть больше 2,5 лет в колонии общего режима.