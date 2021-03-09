Песков ответил на опасения США по поводу военных возможностей России в космосе

На вопрос, как это могли бы прокомментировать в Кремле в день рождения Юрия Гагарина, представитель Кремля сказал: «Я не знаю, имеет ли эта информация какое-то отношение к дню рождения Гагарина. И специально ли пытался приурочить свои заявления американский генерал к дню рождению Гагарина, это мне неизвестно. Но в целом такое ощущение, что само существование России вызывает обеспокоенность у некоторых американских генералов. Это совершенно беспочвенные опасения», — подчеркнул он.