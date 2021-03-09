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Песков ответил на опасения США по поводу военных возможностей России в космосе

Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал беспочвенными опасения США о возможностях России, связанных с использованием космического оружия.

На вопрос, как это могли бы прокомментировать в Кремле в день рождения Юрия Гагарина, представитель Кремля сказал: «Я не знаю, имеет ли эта информация какое-то отношение к дню рождения Гагарина. И специально ли пытался приурочить свои заявления американский генерал к дню рождению Гагарина, это мне неизвестно. Но в целом такое ощущение, что само существование России вызывает обеспокоенность у некоторых американских генералов. Это совершенно беспочвенные опасения», — подчеркнул он.

«Россия мирная страна, она выступает за сотрудничество. Мы ценим сотрудничество российско-американское в космосе. Мы надеемся, что оно будет продолжаться и что оно не падет жертвой различных русофобских проявлений», — отметил Песков.

Ранее командующий космическими силами США генерал-майор Джон Реймонд в интервью The New York Times заявил, что постоянно развивающиеся возможности России и Китая в космосе вызывают у него опасения. Он пояснил, что они имеют несколько наземных лазерных систем разной мощности, которые могут использовать для нарушения работы или уничтожения американских спутников. Для этих же целей могут быть использованы и российские космические аппараты, которые, по словам главы Космических сил, работают по принципу «матрешки».

В декабре 2020 г. в Пентагоне заявили, что Россия демонстрирует «провокационное» поведение в космосе, в частности, запустив спутник, который начал опасно маневрировать рядом с правительственным спутником США. Тогда же американцы заявили об испытаниях российской противоспутниковой ракеты. В июне 2020 г. об испытании малого «спутника-инспектора» заявило Минобороны России. Там отметили, что он может проводить внешний осмотр и бесконтактную техническую диагностику других аппаратов с минимально возможного расстояния. Такие аппараты запускают на орбиту ниже цели для удобства слежения.

Ранее по теме: В США заявили об обеспокоенности военными возможностями России в космосе

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных