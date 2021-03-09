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Нарышкин заявил о планах США вмешаться во внутренние дела Грузии

Ведомости

Администрация США недовольна действиями правящей партии Грузии «Грузинская мечта» и намерена подорвать ее позиции через поддержку оппозиции, говорится в заявлении директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина, которое опубликовано на сайте ведомства.

«Для наведения порядка в Грузии американцы планируют наладить системную работу по оказанию поддержки оппозиционерам и одновременному подрыву позиций «Грузинской мечты». Европейских партнеров США также настраивают на поддержку грузинской оппозиции», — сказано в тексте заявления.

По словам Нарышкина, таким образом в США показывают грузинским властям, что дальнейшая политика Вашингтона в их отношении будет зависеть от готовности руководства страны «точно следовать американским указаниям». Глава СВР подчеркнул, что в Белом доме давно привыкли управлять политическими процессами в Грузии и диктовать, как нужно делать.

Сейчас же, по данным СВР, «Грузинская мечта» «уклоняется от безро­потного выполнения американских требований», что не нравится администрации США. «В Белом доме раздражены тем, что «мечтатели» не в полной мере выполняют установку безоговорочно следовать курсу на евроатлантическую интеграцию», — резюмировал Нарышкин. Он добавил, что подобная политика Вашингтона приводит к фактической утрате Грузией суверенитета и возможности прово­дить собственную политику как на международном уровне, так и внутри своей страны. 

В феврале в Грузии был арестован председатель оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия. По словам премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили, причиной этого стала организации тем штурма парламента страны в ходе антироссийских акций летом 2019 г. в Тбилиси. Из-за ареста Мелии ушел в отставку предшественник Гарибашвили — Георгий Гахария, который назвал такие действия в отношении оппозиции абсолютно недопустимыми и создающими политическую эскалацию в стране. 

Ранее по теме: Премьер Грузии объявил об отставке

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных