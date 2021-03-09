Нарышкин заявил о планах США вмешаться во внутренние дела Грузии

Сейчас же, по данным СВР, «Грузинская мечта» «уклоняется от безро­потного выполнения американских требований», что не нравится администрации США. «В Белом доме раздражены тем, что «мечтатели» не в полной мере выполняют установку безоговорочно следовать курсу на евроатлантическую интеграцию», — резюмировал Нарышкин. Он добавил, что подобная политика Вашингтона приводит к фактической утрате Грузией суверенитета и возможности прово­дить собственную политику как на международном уровне, так и внутри своей страны.