Нарышкин заявил о планах США вмешаться во внутренние дела Грузии
Администрация США недовольна действиями правящей партии Грузии «Грузинская мечта» и намерена подорвать ее позиции через поддержку оппозиции, говорится в заявлении директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергея Нарышкина, которое опубликовано на сайте ведомства.
«Для наведения порядка в Грузии американцы планируют наладить системную работу по оказанию поддержки оппозиционерам и одновременному подрыву позиций «Грузинской мечты». Европейских партнеров США также настраивают на поддержку грузинской оппозиции», — сказано в тексте заявления.
По словам Нарышкина, таким образом в США показывают грузинским властям, что дальнейшая политика Вашингтона в их отношении будет зависеть от готовности руководства страны «точно следовать американским указаниям». Глава СВР подчеркнул, что в Белом доме давно привыкли управлять политическими процессами в Грузии и диктовать, как нужно делать.
Сейчас же, по данным СВР, «Грузинская мечта» «уклоняется от безропотного выполнения американских требований», что не нравится администрации США. «В Белом доме раздражены тем, что «мечтатели» не в полной мере выполняют установку безоговорочно следовать курсу на евроатлантическую интеграцию», — резюмировал Нарышкин. Он добавил, что подобная политика Вашингтона приводит к фактической утрате Грузией суверенитета и возможности проводить собственную политику как на международном уровне, так и внутри своей страны.
В феврале в Грузии был арестован председатель оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ника Мелия. По словам премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили, причиной этого стала организации тем штурма парламента страны в ходе антироссийских акций летом 2019 г. в Тбилиси. Из-за ареста Мелии ушел в отставку предшественник Гарибашвили — Георгий Гахария, который назвал такие действия в отношении оппозиции абсолютно недопустимыми и создающими политическую эскалацию в стране.